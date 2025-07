Startseite Treppenlift Leipzig Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-24 11:59. Ein Leipziger Unternehmen setzt neue Maßstäbe im Bereich Barrierefreiheit: Mit individuell geplanten Treppenliften - von Sitzlift bis Plattformlift. Barrierefrei in Leipzig: Lokales Treppenlift-Unternehmen bietet neue Lösungen für mehr Lebensqualität Leipzig, 24. Juli 2025 - Mobilität im eigenen Zuhause ist keine Selbstverständlichkeit - besonders nicht für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Ein Leipziger Unternehmen setzt sich mit innovativen Lösungen im Bereich Treppenlifte dafür ein, dass Alltag und Eigenständigkeit für Senioren und Menschen mit Behinderung spürbar erleichtert werden. Mit einem breiten Portfolio an Sitzliften, Hubliften und Plattformliften bietet das Unternehmen individuelle und zuverlässige Lösungen für jede bauliche Situation - im Innen- wie im Außenbereich. "Unsere Mission ist es, Mobilität zurückzugeben - und zwar dort, wo sie am meisten gebraucht wird: im eigenen Zuhause", erklärt Geschäftsführer Peinemann, der das Unternehmen vor mehreren Jahren in Leipzig gegründet hat. "Ob steile Altbautreppe, schmale Wendeltreppe oder Zugang zum Garten über mehrere Stufen - wir finden für jede Herausforderung eine passende Liftlösung." Sitzlifte: Der Klassiker für gerade und kurvige Treppen Sitzlifte zählen zu den am häufigsten nachgefragten Produkten im Sortiment. Sie eignen sich besonders für Menschen mit altersbedingter Mobilitätseinschränkung und lassen sich unkompliziert an nahezu jeder Treppe installieren - ob gerade oder kurvig. Komfort, Sicherheit und einfache Bedienbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Die Sitzlifte sind mit ergonomischen Sitzen, Sicherheitsgurten, Klappmechanismen und Fernbedienung ausgestattet. Auf Wunsch können Modelle mit klappbaren Schienen oder automatischer Drehfunktion geliefert werden. Hublifte: Vertikale Mobilität auf kleinstem Raum Hublifte sind die ideale Lösung für Höhenunterschiede von bis zu drei Metern - etwa zwischen Haustür und Eingangspodest oder innerhalb mehrstöckiger Wohnungen. Sie benötigen nur wenig Platz und lassen sich auch im Außenbereich problemlos installieren. Die Hebebühne ermöglicht einen sicheren Zugang mit Rollstuhl oder Rollator und entspricht allen geltenden DIN-Normen zur Barrierefreiheit. Plattformlifte: Für Rollstuhlnutzer entwickelt Plattformlifte sind speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert. Sie ermöglichen die Überwindung von Treppen ohne Umsteigen - bequem, sicher und stabil. Die Plattform lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend einklappen, sodass der Lift auch in engen Treppenhäusern eingesetzt werden kann. Dank robuster Technik, hochwertiger Materialien und individueller Planung lassen sich Plattformlifte sowohl im privaten als auch im gewerblichen Umfeld integrieren - beispielsweise in Mehrfamilienhäusern, Arztpraxen oder öffentlichen Einrichtungen. Beratung, Planung und Montage aus einer Hand Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Rundum-sorglos-Paket: Von der kostenlosen Vor-Ort-Beratung über die detaillierte Planung bis hin zur fachgerechten Montage und regelmäßigen Wartung. Dabei legt das Team besonderen Wert auf individuelle Beratung und persönliche Betreuung. "Wir möchten, dass sich unsere Kunden sicher und gut aufgehoben fühlen", so Günther Peinemann. "Gerade im sensiblen Bereich der Barrierefreiheit kommt es auf Vertrauen, Qualität und Erfahrung an." Förderung & Finanzierung Ein weiterer Pluspunkt: Das Unternehmen unterstützt seine Kunden aktiv bei der Beantragung von Fördermitteln. Viele Treppenlifte können über Zuschüsse der Pflegekassen oder öffentliche Förderprogramme finanziert werden. So wird der Einbau nicht nur technisch machbar, sondern auch finanziell tragbar. Über das Unternehmen Das Treppenlift-Unternehmen mit Sitz in Leipzig gehört zu den regional führenden Anbietern im Bereich barrierefreier Mobilitätslösungen. Mit einem erfahrenen Team, technischem Know-how und einem klaren Fokus auf Kundenorientierung hat sich das Unternehmen in Sachsen und darüber hinaus einen Namen gemacht. Der Anspruch: hochwertige, langlebige und individuell zugeschnittene Lösungen für mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Regional Treppenlift Leipzig

Herr Günther Peinemann

Richard-Wagner-Straße 1

04109 Leipzig

Deutschland fon ..: 0800 3562673

web ..: https://www.regional-treppenlift.de/treppenlift/Leipzig/

Regional Treppenlift Leipzig ist ein zuverlässiger Anbieter für Treppenlifte in Leipzig und Umgebung. Das Unternehmen hat sich auf individuelle Lösungen zur Überwindung von Treppen im privaten Wohnbereich spezialisiert - für mehr Mobilität, Sicherheit und Lebensqualität im eigenen Zuhause. Mit persönlicher Beratung direkt vor Ort, maßgeschneiderten Lift-Systemen und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit begleitet Regional Treppenlift Leipzig seine Kunden von der ersten Anfrage bis zur fachgerechten Montage und darüber hinaus. Besonderen Wert legt das Team auf transparente Angebote, faire Preise und einen schnellen, regionalen Service.

Herr Günther Peinemann

Richard-Wagner-Straße 1

04109 Leipzig fon ..: 0800 3562673

