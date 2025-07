Startseite Trinkgeld per Karte – Mit MojoTip einfach, digital und steuerfrei Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-07-24 10:03. Datum: 21. Juli 2025

Ort: Palanga, Litauen Kartenzahlungen boomen – und verändern das Trinkgeldverhalten Kartenzahlungen sind auf dem Vormarsch: In Europa wurden 2023 laut EZB bereits über 62 % aller Transaktionen bargeldlos durchgeführt. Immer mehr Gäste bezahlen kontaktlos und haben oft kein Bargeld mehr dabei. Dennoch möchten viele von ihnen ein Trinkgeld hinterlassen. Ohne eine passende Lösung landen diese Zahlungen jedoch im Kassensystem der Betriebe – mit unerwünschten Folgen. Genau hier setzt MojoTip an: Eine digitale Trinkgeldlösung, entwickelt von Gastronomen für Gastronomen, die moderne QR-Code-Technologie nutzt und eine Win-Win-Situation für Mitarbeitende und Kunden schafft. Was ist MojoTip? MojoTip ist eine kostenlose Plattform, mit der Gäste per Smartphone Trinkgeld direkt an Mitarbeitende senden können – ohne App-Download, ohne Registrierung. Einfach den persönlichen QR-Code scannen und in wenigen Sekunden per Apple Pay, Google Pay oder Kreditkarte Trinkgeld senden. Die Zahlungen fließen sofort und direkt an den jeweiligen Mitarbeitenden, der sie jederzeit in der App-Wallet einsehen und auszahlen kann. MojoTip ist mehr als nur eine App – es ist ein Motivationstool MojoTip motiviert Kund:innen durch ein attraktives Gewinnspiel: Jeder, der ein Trinkgeld gibt, kann ein Glücksrad drehen und dabei die Chance auf einen Gewinn von 1.000 € erhalten. Gleichzeitig werden auch Service-Mitarbeitende motiviert, ihren Gästen das Beste zu bieten: Durch ein in App öffentliches Leaderboard können sie sich mit Kolleg:innen vergleichen und ihre Trinkgeldeinnahmen steigern – spielerisch und transparent. Warum ist MojoTip wichtig für den Betrieb? Wenn Gäste in Restaurants ohne Bargeld bezahlen und dennoch Trinkgeld über das Kartenlesegerät geben, fließt dieses Geld in die Kasse des Betriebs. In Deutschland bedeutet das: Der Betrieb zahlt auf diese Trinkgelder 19 % Mehrwertsteuer

Es fallen Sozialabgaben und ggf. Lohnsteuer an

und ggf. an Am Ende bleibt dem Mitarbeitenden oft weniger als 50 % des ursprünglichen Trinkgeldes Das ist weder effizient noch fair. Mit MojoTip fließt das Trinkgeld steuerfrei direkt vom Kunden an den Mitarbeitenden. Denn: In Deutschland sind Trinkgelder steuerfrei, wenn sie freiwillig und direkt vom Gast an den Mitarbeitenden gehen – genau das erfüllt MojoTip zu 100 %. Für Betriebe – 100 % kostenlos, ohne Verpflichtungen Keine monatlichen Kosten

Keine Geräte oder Integrationen notwendig

Keine Vertragsbindung Betriebe müssen sich nur einmal registrieren. MojoTip stellt kostenlos QR-Codes, Tischaufsteller, Aufkleber und Flyer per Post zur Verfügung. Der Start dauert nur wenige Minuten. Auch Mitarbeitende können sich kostenlos registrieren und erhalten sofort ihren eigenen Link bzw. QR-Code. Wie funktioniert MojoTip? Registrierung durch Mitarbeitende und/oder Betriebe Erhalt des QR-Codes per App oder per Post Aufstellen oder Tragen des Codes sichtbar für Gäste Gäste scannen & geben Trinkgeld digital Empfang in der Wallet & jederzeitige Auszahlung Optional: Ranglisten, Teamfunktionen und Motivationsfeatures zur Steigerung der Einnahmen. Zitat des Gründers: „Wir haben MojoTip gegründet, weil wir gesehen haben, dass digitale Zahlungen zur Norm werden, aber Trinkgelder dabei auf der Strecke bleiben. Wir bringen Wertschätzung und Motivation ins digitale Zeitalter.“

— Tadas Einikis, Gründer von MojoTip Hauptsitz & Verfügbarkeit MojoTip UAB hat seinen Sitz in Palanga, Litauen. Die Plattform ist international verfügbar und wird aktiv in Gastronomiebetrieben in mehreren europäischen Ländern eingesetzt. Jetzt kostenlos starten Website: www.mojotip.com/de

Mehr Information: de.mojotip.com

