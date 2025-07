Startseite SAS Hackathon: KI-Training für den guten (Anwendungs-)Zweck Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-07-24 10:01. Heidelberg, 24. Juli 2025 -- Bereits zum fünften Mal findet im Herbst der SAS Hackathon statt. Hier haben Teilnehmende mit unterschiedlichstem Jobprofil und Kenntnisstand die Chance, mit KI und Advanced Analytics innovative Anwendungsfälle zu erproben. Schwerpunkt ist dabei das Thema Nachhaltigkeit - also die Frage, wie sich mit Datenanalyse soziale oder ökologische Probleme lösen lassen. SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), stellt dazu die nötigen Tools gratis zur Verfügung. Das Wett-Hacking startet am 15. September und geht bis 10. Oktober. Die Gewinner werden später im Jahr bekannt gegeben. Für den von Microsoft und Intel unterstützten Wettbewerb können die Teilnehmenden folgende SAS Technologien nutzen: SAS Viya: eine Cloud-native und -agnostische Daten- und KI-Plattform, SAS Viya Workbench: eine schlanke, Cloud-basierte Entwicklungsumgebung zur Erstellung von KI-Modellen, SAS Data Maker: eine sichere Lösung zur Generierung synthetischer Daten. Der SAS Hackathon deckt eine Vielzahl von Branchen ab - von Banken und Versicherungen über das Gesundheitswesen bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Erstmals gibt es einen eigenen Student Individual Track: Dafür anmelden können sich Studierende mit einer akademischen E-Mail-Adresse, die mithilfe von Cortex, einem von SAS mit der kanadischen Wirtschaftsschule HEC Montréal entwickelten analytischen Simulationsspiel, Herausforderungen rund um Spendenaktionen angehen sollen. Gesamtsieger 2024 war das "Team Butterflies", das ein KI-Tool zur Aufdeckung von Fake News entwickelt hat. Insgesamt hatten sich 1.731 Teilnehmende aus 70 Ländern angemeldet - bisheriger Rekord. SAS Institute GmbH

