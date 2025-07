Startseite Der Champagner-Indikator Pressetext verfasst von GerardsSelection am Mi, 2025-07-23 21:28. Wie Deutschland sich mit Sekt in den industriellen Mittelstand befördert

Von unserer Redaktion für Struktur & Schaumwein, Gerards-Selection.de, Gerhard Armlich, Juli 2025

Wenn selbst der Champagnerkonsum fällt, ist das kein Partyproblem – sondern ein Frühindikator. Denn wo kein Aufstieg mehr gefeiert wird, gibt es auch nichts mehr zu entkorken. Willkommen im industriellen Sinkflug.

Ein Land verliert den Geschmack für Exzellenz

Zwanzig Jahre lang trank Deutschland konstant etwa 12 Millionen Flaschen Champagner pro Jahr – ein stiller Gradmesser nationaler Selbstachtung. In der Vorstandsetage wie beim Opernball, zur Vertragsunterzeichnung wie zum Kanzlerempfang: Wer etwas auf sich hielt, der hob das Glas – und zwar nicht irgendeines, sondern das mit französischem Goldperlenbesatz.

Doch seit zwei Jahren geht der Absatz steil bergab. Und das nicht etwa, weil wir dem Alkohol abgeschworen hätten. Nein – es ist der Rückzug ins Mittelmaß.

„Sekt ist doch auch lecker!“

„Warum mehr zahlen?“

„Regionaler Schaumwein aus Brandenburg – viel nachhaltiger!“

Was wir hier beobachten, ist mehr als eine Frage des Geschmacks. Es ist eine gesellschaftliche Akzeptanz der industriellen Selbstverzwergung – gut gelaunt verpackt in Schaumweinfloskeln und Work-Life-Balance-Parolen. Schaum statt Substanz

Die Solarindustrie? Ausgelagert oder aufgegeben.

Das letzte europäische Solarglaswerk, die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB), meldete im Juli 2025 Insolvenz an – 247 Arbeitsplätze futsch. Die Produktion wandert nach China. Aber wen kümmert’s? Wir importieren das Licht ja jetzt quasi direkt aus Fernost.

Die Chemieindustrie? BASF investiert lieber in China als in Ludwigshafen – wegen Energiepreisen und Planungssicherheit.

Die Autoindustrie? Nun ja – was einst als „Premium“ galt, wurde durch „Porsche, schalt die Bänder ab“-Memes zur Realität. Während in den USA, Korea und China Zukunftsmodelle entstehen, verheddert sich die deutsche Industrie im Kabelsalat der Förderanträge.

Luftnummern aus dem Luftraum

Zwei Start-ups sollten einmal die Zukunft der deutschen Mobilität verkörpern: Lilium und Volocopter, beides Hersteller von elektrischen Lufttaxis. Heute sind beide wirtschaftlich am Boden – Lilium nach zwei Insolvenzen, Volocopter seit Dezember 2024 im Verfahren.

Und währenddessen?

Chinesische und US-Konkurrenten gewinnen an Marktwert.

In Deutschland dagegen wird Flugtaxi-Entwicklung jetzt durch ein Startup ersetzt, das Mitfahrgelegenheiten auf Lastenrädern vermittelt – per App, versteht sich.

Hochschulen mit Importleistung

Auch an den Universitäten spiegelt sich der Trend.

Rund 23?% aller Doktoranden in Deutschland kommen aus dem Ausland – rund die Hälfte davon aus China und Indien. In vielen forschungsstarken MINT-Instituten sind über 70?% internationale Doktoranden keine Seltenheit.

So auch am Institut deines Sohnes: 10 Doktoranden, davon 6 Chinesen, 2 Inder.

Zugleich schrumpft der Anteil deutscher Studierender in MINT-Fächern. Stattdessen: BWL, Psychologie, Sozialpädagogik, Gender Studies – da fühlt man sich emotional besser betreut als in der Physik.

Aber wer soll dann die Zukunftstechnologien bauen? Die Antwort: Offenbar andere. Deutschland stellt zunehmend nur noch das Stipendium – nicht mehr die Lösung.

Energiewende mit Restperlage

Dass Europas Solarindustrie längst ein Fall für den Insolvenzverwalter ist, wird öffentlich kaum noch kommentiert. Die Meyer Burger Solar AG meldete jüngst für ihre deutschen Tochterfirmen Insolvenz an – 620 Beschäftigte betroffen.

Doch solange der Sozialstaat das alles abfedert, bleibt die Reaktion gelassen:

„Hauptsache der Sekt ist noch kalt!“

„Und wenn nicht, dann eben Urlaub auf Mallorca statt Industriepolitik.“

Made in Germany – bald ein Etikett von gestern

Die neuste J.P.?Morgan-Umfrage zu den besten Autos der Welt?

Zeigt, dass Deutschland zwar noch mitfährt, aber längst nicht mehr vorne.

Kunden weltweit schauen nach USA, Korea und China – nicht mehr nach Baden-Württemberg.

Denn Qualität kommt nicht von Erinnerungen, sondern von Entwicklung. Und während hierzulande Champagner durch Sekt ersetzt wird, geschieht in anderen Ländern etwas, das Deutschland längst verloren hat: industrielle Zielstrebigkeit.

Wenn der Korken nicht mehr knallt

Der „Champagner-Indikator“ ist keine Anekdote, sondern ein Symptom.

Ein Spiegel einer Nation, die nicht mehr an Exzellenz glaubt, sondern sich den Abstieg schönredet.

Wo einst Ingenieure gefeiert wurden, sind heute Lifestyle-Coaches gefragt.

Wo früher geforscht wurde, wird heute evaluiert, ob Forschung überhaupt inklusiv genug ist.

