DAK-Gesundheit Kaiserslautern

DAK-Gesundheit, Grüner Graben 24, 67655 Kaiserslautern „fit4future": Schulen und Kitas in Kaiserslautern, der Region Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis können sich jetzt bewerben

Die Präventionsinitiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation geht ins nächste Projektjahr Kaiserslautern, 23. Juli 2025. Das bundesweite Präventionsprogramm „fit4future“ startet zum neuen Schuljahr und noch können sich Kitas und Schulen aus der Region Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis bewerben. „fit4future“ ist ein Angebot der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation, das 2016 gestartet ist. Seitdem wurde es bereits von bundesweit rund 6.000 Einrichtungen genutzt. Somit profitierten mehr als 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche bis heute von diesem wissenschaftlich entwickelten und evaluierten Präventionsprojekt, das die Förderung von Bewegung, ausgewogener Ernährung, psychischer Gesundheit, geistiger Fitness sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln zum Ziel hat. Die DAK-Gesundheit und die fit4future foundation unterstützen Kinder und Jugendliche beim gesunden Aufwachsen: In ihrem unmittelbaren Lebensumfeld in Kita oder Schule sensibilisiert das fit4future-Programm mit digitalen Mitmach-Angeboten, hochwertigen Spiel- und Sportmaterialien, Lehrerfortbildungen und Aktionstagen für einen gesunden Lebensstil. „fit4future fördert dabei spielend die Gesundheitskompetenz aller Beteiligten, schafft gesunde Rahmenbedingungen und bietet auch spezielle Inhalte für Eltern, um die Ideen im Familienalltag fortzuführen.“ sagt Dirk Kaulen von der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern. „Es gibt noch freie Plätze für Kitas und Schulen in diesem kostenlosen, zweijährigen Präventionsprogramm. Holen Sie sich Kompetenzen, Strategien und alltagsaugliche Tipps als Bereicherung für den Schul- bzw. Kita-Alltag! Machen Sie mit!“ Studien zeigen Handlungsbedarf

Jüngste Untersuchungen zeigen den Handlungsbedarf bei der Kindergesundheit: Laut einer DAK-Studie mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf nutzt ein Viertel aller 10- bis 17-Jährigen soziale Medien riskant oder pathologisch, was hochgerechnet 1,3 Millionen Mädchen und Jungen betrifft. Nach dem DAK-Präventionsradar werden drei Viertel der Schulkinder von Krisenängsten geplagt. Eine jüngste Auswertung von DAK-Zahlen zeigt darüber hinaus, dass rund fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen krankhaft übergewichtig sind. Hier setzt das Präventionsprogramm fit4future an: Die Förderung von Bewegung, ausgewogener Ernährung, psychischer Gesundheit, geistiger Fitness sowie eines verantwortungsvollen Umgangs mit Suchtmitteln, zum Beispiel digitalen Medien, sind die erklärten Ziele von fit4future. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten fachliches Wissen und praxisorientierte Kompetenzen zur nachhaltigen und langfristig eigenständig umsetzbaren Gesundheitsförderung in ihren Einrichtungen. fit4future unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, ihr Leben aktiv, gesund und geistig stark zu meistern und gibt Kitas und Schulen organisatorische Unterstützung bei der Umsetzung von gesunden Rahmenbedingungen. Einfach online bewerben und mitmachen

Bewerben können sich Schulen und Kitas ganz einfach auf www.fit-4-future.de. Weitere Informationen finden sich auf den Seiten der drei unterschiedlichen Programme je Lebenswelt (Kita, Grund- und Förderschule, weiterführende Schulen). Projektstart ist bereits zum neuen Schuljahr. Es gibt noch einige wenige freie Plätze. Die fit4future foundation – ehemals Cleven-Stiftung – ist seit 2016 mit dem Projekt „fit4future" zusammen mit der DAK-Gesundheit im Einsatz für gesunde Schulen. Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Kassen in Deutschland und versichert rund 5,5 Millionen Menschen. Mehr dazu gibt es auf www.fit-4-future.de und www.dak.de/fit4future