Startseite Maklerprovision: Was Verkäufer und Käufer wissen sollten Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-07-23 10:43. Seit den gesetzlichen Änderungen zur Maklerprovision herrscht bei vielen Immobilienkäufern und -verkäufern Unsicherheit über die Kostenverteilung. Die neuen Bestimmungen haben die Spielregeln verändert und erfordern eine transparente Aufklärung aller Beteiligten. Die Experten von Rückert Immobilien in Wiesbaden erläutern die wichtigsten Aspekte rund um die Maklerprovision und sorgen für Klarheit bei Käufern und Verkäufern. Die Regelungen zur Maklerprovision haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Während früher oft der Käufer die komplette Provision getragen hat, gilt heute beim Verkauf von Eigentumswohnungen und bei Einfamilienhäusern, dass der Verkäufer mindestens die Hälfte der Provision übernimmt. "Diese Neuregelungen sorgen für einige Verwirrung bei den Marktteilnehmern, zumal beim Verkauf von Zwei- oder Mehrfamilienhäusern, bei Grundstücken und Gewerbe wieder andere Regeln gelten", erklärt Geschäftsführer Sascha Rückert. Grundsätzlich wird die Maklerprovision nur dann fällig, wenn tatsächlich ein Kaufvertrag zustande kommt. Die Höhe der Provision ist regional unterschiedlich und wird individuell vereinbart. Wichtig für Verkäufer ist das Verständnis, dass eine professionelle Vermarktung durch einen qualifizierten Makler deutliche Mehrwerte schafft, die die Provision oft übersteigen. Die Immobilienexperten von Rückert Immobilien führen umfassende Marktanalysen durch, erstellen professionelle Exposés und nutzen ihr Netzwerk für eine gezielte Käuferansprache. "Unsere Erfahrung zeigt, dass eine professionelle Vermarktung nicht nur den Verkaufspreis optimiert, sondern auch die Verkaufszeit maßgeblich verkürzt", betont Sascha Rückert. Für Käufer bedeutet die hälftige Teilung der Provision eine bessere Planbarkeit der Nebenkosten. Zusätzlich zur Maklerprovision fallen beim Immobilienkauf weitere Kosten wie Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an. Eine transparente Aufstellung aller anfallenden Kosten hilft Käufern bei der Finanzierungsplanung und verhindert böse Überraschungen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Frage der Provisionsvereinbarung bei Doppeltätigkeiten. Wenn ein Makler sowohl den Verkäufer als auch den Käufer vertritt, gelten spezielle Transparenzpflichten. Die Makler von Rückert Immobilien legen alle Interessenkonflikte offen und sorgen für eine faire Behandlung aller Beteiligten. Bei der Auswahl eines Maklers sollten Verkäufer und Käufer nicht nur auf die Höhe der Provision achten, sondern vor allem auf die Qualität der Dienstleistung. Seriöse Makler bieten eine umfassende Marktkenntnis, professionelle Vermarktungsstrategien und eine vollständige Betreuung bis zur Objektübergabe. "Eine niedrige Provision ist wertlos, wenn dadurch der Verkaufspreis oder die Servicequalität leidet", warnt der Immobilienexperte aus Wiesbaden. "Transparenz bei der Provisionsgestaltung ist für uns selbstverständlich", versichert Geschäftsführer Sascha Rückert. "Wir erläutern unseren Kunden von Beginn an alle anfallenden Kosten und sorgen dafür, dass sie die neuen Regelungen vollständig verstehen. Nur so können alle Beteiligten eine fundierte Entscheidung treffen." Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus kaufen Wiesbaden, Wohnung Wiesbaden und Immobilien Mainz erhalten Interessenten unter https://www.rueckert-immobilien.de/. Rückert Immobilien GmbH & Co. KG

Sascha Rückert

Rheingaustraße 51 65201 Wiesbaden

Deutschland E-Mail: kontakt@rueckert-immobilien.de

Homepage: https://www.rueckert-immobilien.de/

Telefon: 0611 / 1851828 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten