Startseite RelaxoPet EASY - Entspannung neu gedacht für gestresste Hunde Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-23 08:18. So einfach kann Stressreduktion beim Hund sein Nach intensiver Entwicklungsarbeit und zahlreichen Rückmeldungen aus der RelaxoPet-Community präsentiert RelaxoPet stolz sein neuestes Produkt: RelaxoPet EASY - der innovative Entspannungstrainer für Hunde, der stressgeplagten Vierbeinern jetzt noch einfacher hilft, zur Ruhe zu kommen. RelaxoPet EASY wurde speziell für Hunde mit hohem Stresslevel oder Angstverhalten entwickelt und bietet eine sanfte, wirksame und alltagstaugliche Lösung - ganz ohne Chemie, Training oder Aufwand. Das Gerät nutzt bewährte, lautlose Klangwelten, die wahlweise auch hörbar abgespielt werden können, um dem Tier maximale Entspannung zu ermöglichen. Wichtige Merkmale im Überblick:

• Zwei Klangwelten mit individuell wählbarer Intensität - speziell auf Hunde abgestimmt

• Lautlos-Modus - nur für Tiere wahrnehmbar, ohne Störung für den Menschen

• 100 % natürlich - keine Medikamente, keine Nebenwirkungen

• Sofort einsatzbereit - kein langes Setup erforderlich

• Nachhaltiges Design - ohne integrierten Akku, betrieben über das mitgelieferte USB-Netzkabel

• Umweltfreundliche Materialien - gefertigt aus Stahl, ABS und Silikon

• Kompakt & praktisch - nur 6 cm Durchmesser, 5,5 cm Höhe Mit RelaxoPet EASY gelingt die Stressreduktion bei Hunden ganz unkompliziert - ob zu Hause, unterwegs oder beim Tierarztbesuch. Der neue Stressoren-Wahlschalter ermöglicht eine gezielte Anpassung an verschiedene Belastungssituationen. "Unsere Kunden haben den Wunsch nach einer noch einfacheren Lösung geäußert - ohne Kompromisse in Wirksamkeit oder Nachhaltigkeit. RelaxoPet EASY ist unsere Antwort darauf", sagt das Entwicklerteam von RelaxoPet. Das neue Produkt ist ab August 2025 im Fachhandel und online erhältlich. Über RelaxoPet

RelaxoPet ist seit Jahren ein innovativer Anbieter im Bereich tiergestützter Entspannungslösungen. Mit wissenschaftlich fundierten Klangwelten unterstützt das Unternehmen Tiere dabei, in stressigen Situationen Ruhe zu finden - sanft, wirkungsvoll und ohne Nebenwirkungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RelaxoSystem

Herr Frank Bendix

Stesse 11

59872 Meschede

Deutschland fon ..: 02903/9769573

web ..: http://www.relaxopet.com

Pressekontakt: RelaxoSystem GmbH

Herr Frank Bendix

Stesse 11

59872 Meschede fon ..: 02903/9769573

web ..: http://www.relaxopet.com

