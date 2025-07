Startseite Nappo erhält das Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel in Gold: Tradition trifft Verantwortung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-23 07:20. Süßwarenhersteller für ganzheitliches Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und als Vorreiter gewürdigt Berlin / Krefeld, 23.07.2025 - Die DGQA - Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen (DGQA) hat die Nappo & Moritz GmbH, einen renommierten Hersteller der beliebten Nappo-Süßwaren , mit dem begehrten Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel in der Stufe "Gold" ausgezeichnet. Diese bedeutende Anerkennung würdigt das umfassende und tiefgreifende Engagement des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit. Das Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel, verliehen von der DGQA in Zusammenarbeit mit der Robin Gut Stiftung, zeichnet Unternehmen aus, die Nachhaltigkeit nicht als isolierte Maßnahme betrachten, sondern als festen Bestandteil ihrer gesamten Unternehmensstrategie fest verankert haben. Die Auszeichnung in Gold unterstreicht, dass Nappo & Moritz eine Vorreiterrolle in der Süßwarenbranche einnimmt, indem es traditionelle Werte mit zukunftsweisenden und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken verbindet. Das Gold-Siegel ist ein Beleg für ein Management, das sich den Herausforderungen der Nachhaltigkeit mit Weitblick und konkreten Maßnahmen stellt. Berndt Bleser, Geschäftsführer der Nappo & Moritz GmbH, äußerte sich zur Auszeichnung: "Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, vorausschauend zu handeln und Verantwortung über Generationen hinweg zu übernehmen. Wir sind sehr erfreut über diese Anerkennung, denn sie bestärkt uns in unserem Bestreben, unseren unternehmerischen Erfolg eng mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung zu verknüpfen. Diese Philosophie ist ein Kernpfeiler unserer Unternehmensführung und spiegelt sich in allen Unternehmensbereichen wider." Die DGQA hebt den vorbildlichen Charakter des ausgezeichneten Unternehmens hervor. Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA, kommentierte: "Diese Auszeichnung verdeutlicht, dass etablierte Unternehmen und nachhaltiges Handeln sich gewinnbringend ergänzen können. Insbesondere in Zeiten, in denen die Erwartungen der Gesellschaft an Unternehmen stetig wachsen, sind Akteure wie die Nappo & Moritz GmbH gefragt, die eine klare Haltung zeigen und Nachhaltigkeit in ihrer Gesamtheit mitdenken." Dieter Könnes, Geschäftsführer der Robin Gut Stiftung, betonte die Signalwirkung des Siegels: "Mit der Verleihung des Gold-Siegels setzen wir ein deutliches Zeichen für die gesamte Branche: Nachhaltiges Wirtschaften ist realisierbar und außerdem essenziell für eine zukunftsfähige Entwicklung. Das ausgezeichnete Unternehmen gehört zu den Multiplikatoren, die diesen Weg glaubwürdig und konsequent beschreiten und damit auch ein Vorbild für andere Unternehmen sind." Durch die Verleihung des Gold-Siegels reiht sich die Nappo & Moritz GmbH in einen wichtigen Kreis von Unternehmen ein, die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitsprinzipien transparent und messbar in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Die Auszeichnung bestätigt das langfristige Engagement der Nappo & Moritz GmbH, positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und so schon heute ein enkelfähiges Zeichen für die Zukunft zu setzen. Dies demonstriert ein starkes Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft von morgen und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Unternehmen, die sich ebenfalls für das Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel interessieren, können sich direkt bei der DGQA um eine Zertifizierung bewerben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der DGQA . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DGQA - Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH

