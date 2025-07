Heliostar nimmt Bergbaubetrieb wieder auf und investiert in Wachstum der Mine San Agustin, Durango

Wichtigste Punkte:

- Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in der Mine San Agustin in der zweiten Jahreshälfte 2025, wobei die erste Produktion im vierten Quartal erwartet wird.

- Die Betriebsanalyse unterstützt einen NPV5% nach Steuern von 35,25 Mio. US$, einen internen Zinsfuß (IRR) von 548 %, einen CAPEX von 4,2 Mio. US$ und eine Produktion von insgesamt 45.000 Goldunzen bei einem Goldpreis von 3.000 US$/Unze.

- Der Neustart schafft Vertrauen für die erste bedeutende Heliostar-Investition in die Zukunft von San Agustin, die auf die Verlängerung der Lebensdauer der Mine abzielt.

- Die Bohrungen werden sofort im zweiten Halbjahr 2025 auf Oxid-Expansionszielen beginnen, gefolgt von der Sulfid-Porphyr-/Brekzien-Exploration.

Vancouver, Kanada, 22. Juli 2025 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs bei San Agustin im Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Heliostar produziert derzeit Gold mittels Restlaugung in der Mine San Agustin. Das Unternehmen wird die Produktion durch den Abbau der Mineralreserven steigern, vor allem in einem Gebiet, das das Unternehmen als Corner Area bezeichnet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, um bei San Agustin einen höheren Wert zu erschließen.

Heliostar freut sich, dass der prognostizierte Zeitplan für die Wiederaufnahme des Abbaus bei San Agustin eingehalten werden konnte, sagte Charles Funk, CEO von Heliostar. Der Abbau in Corner Area wird 45.000 Unzen Gold aus der aktuellen Reserve produzieren. Bei einem Goldpreis von 3.000 US$ wird dies einen Cashflow von 40 Millionen US$ generieren. Heliostar verpflichtet sich zum Neustart, nachdem wir alle Voraussetzungen für den Beginn des Abbaus erfüllt haben und über Barmittel in Höhe von etwa 30 Millionen US$ in unserer Bilanz verfügen, um das erforderliche Kapital bereitzustellen.

Als größter lokaler Arbeitgeber sorgt dieser Meilenstein für Beschäftigungsstabilität und bietet erweiterte wirtschaftliche Möglichkeiten für die umliegenden Gemeinden und den gesamten Bundesstaat Durango. Für Heliostar bedeutet dies eine Umstellung von der Restlaugung auf den aktiven Abbau, wodurch die Produktion gesteigert und der Cashflow bis 2026 verbessert wird. Dieser Schritt schafft auch das Vertrauen, um neue Investitionen in das Wachstum von San Agustin zu tätigen. Dazu werden Bohrungen gehören, die darauf abzielen, Oxidressourcen in Reserven umzuwandeln und Sulfidziele zu überprüfen, die Merkmale von Lagerstätten wie Peñasquito und Camino Rojo aufweisen.

Zusammenfassung des technischen Berichts

Am 14. Januar 2025 reichte das Unternehmen einen geänderten und neu formulierten technischen Bericht mit dem Titel San Agustin Operations, Durango State, Mexico, NI 43-101 Technical Report ein, der von Todd Wakefield, RM SME, Mine Technical Services, David Thomas, P.Geo, Mine Technical Services, Herrn Jeffrey Choquette, P.E., Hard Rock Consulting, Herrn Carl Defilippi, RM SME, Kappes Cassiday and Associates, und Frau Dawn Garcia, CPG, Stantec, mit Stichtag 30. November 2024 erstellt wurde (der technische Bericht).

Der im technischen Bericht dargelegte Plan für die Lebensdauer der Mine (LOM) weist darauf hin, dass eine wahrscheinliche Mineralreserve von 68.000 Unzen Gold über eine Minenlebensdauer von 1,2 Jahren zu nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.990 US$/Unze Au abgebaut werden kann. Die anfänglichen Kapitalkosten werden im technischen Bericht auf 4,2 Millionen US$ geschätzt.

Der technische Bericht weist einen Kapitalwert (NPV)5% nach Steuern von 35,3 Mio. US$, einen internen Zinsfuß (IRR) von 548 % und eine Amortisationszeit von 0,2 Jahren für den Upside-Fall bei einem Goldpreis von 3.000 US$/Unze auf.

Die im technischen Bericht enthaltene Schätzung der Mineralreserven basiert auf dem Betrieb des bestehenden Brecher- und Fördersystems mit einer Nenndurchsatzkapazität von etwa 30.000 Tonnen/Tag sowie auf dem fortgesetzten Betrieb der Haufenlaugung und des Carbon-In-Column-(CIC)-Prozesskreislaufs zur Aufbereitung des Erzes aus dem erweiterten Tagebau. Die im technischen Bericht enthaltene Mineralreservenschätzung wird im Folgenden dargestellt. Die erwartete Betriebsleistung und die Kostenprognosen wurden mittels Benchmarking der historischen Leistung bei San Agustin zusammengestellt. Ergänzt wurde dies durch den Beitrag erfahrener Fachleute, die sich mit den konventionellen Technologien, die bei San Agustin zum Einsatz kommen, den erwarteten Verbrauchsmengen der wichtigsten Hilfs- und Betriebsstoffe und den kommerziellen Preisen für Waren und Dienstleistungen in Mexiko auskennen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80447/HSTR_072225_DEPRcom.00...

Abbildung 1: Ansicht von Corner Area mit Blick nach Südosten, die das aktuelle Reservenmodell und die geplante Tagebaugrube zeigt.

Schritte zur Wiederinbetriebnahme

Im Jahr 2022 schloss der frühere Betreiber der Mine San Agustin eine Vereinbarung über private Oberflächenrechte für den Zugang zu einem Teil der Lagerstätte ab, der als Corner Area bezeichnet wird. Trotzdem wurde der Bergbaubetrieb in der Mine Ende 2023 in Ermangelung genehmigter zugänglicher Mineralreserven eingestellt.

Im Juli 2025 erfüllte Heliostar alle erforderlichen Anträge und erhielt die erforderliche Genehmigung für die Erweiterung des Tagebaus. Der entsprechende Antrag wurde im 4. Quartal 2024 eingereicht. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen eine Abweichung von seiner Umweltverträglichkeitsprüfung (MIA), um die Höhe des Laugungsbeckens bei San Agustin von 77 auf 88 Meter zu erhöhen. Diese Abweichung wird während des Abbaus von Corner Area zu einer Kapitaleinsparung von etwa 5 Mio. US$ führen, da keine Erweiterung des bestehenden Laugungsbeckens erfolgen muss.

Heliostars Plan zur Wiederinbetriebnahme umfasst die Auswahl von Bau-, Bohr- und Bergbauunternehmen, die Verlegung einer Stromübertragungsleitung, die Errichtung zusätzlicher Zufahrtsstraßen vor Ort sowie das Entfernen der Vegetation und das Aufschütten des Oberbodens in Corner Area. Diese Arbeiten werden voraussichtlich im dritten und vierten Quartal durchgeführt, sodass im vierten Quartal 2025 das erste Aufschichten von neuem Erz und die anschließende neue Goldproduktion in Corner Area erfolgen kann.

Oxid-Wachstumsziele

Die Wiederaufnahme des Abbaus in Corner Area verlängert die Lebensdauer der Mine bei San Agustin. Angesichts des längeren Produktionszeitraums und des Vertrauens in die Fähigkeit, die Ressourcen in eine Goldproduktion umzuwandeln, wird Heliostar mit einem Bohrprogramm beginnen, um die Lebensdauer der Mine weiter zu verlängern.

Der unmittelbare Fokus für Wachstum liegt auf oberflächennahem Oxidmaterial, das in den bestehenden Anlagen aufbereitet werden könnte. Das Unternehmen erkannte mehrere Wachstumsziele an den Rändern der aktuellen Grube und am Rande der Corner Area-Reserve.

Zu den höhergradigen Oxid-Ergebnissen aus dem vorrangigen Zielgebiet Corner SW gehören,

- Bohrung 14-SAGRC-196 mit einem Gehalt von 3,52 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 18,3 Meter ab 32,0 Meter Bohrtiefe.

- Bohrung 14-SAGRC-177 mit einem Gehalt von 0,34 g/t Gold über 15,24 Meter ab 27,4 Meter Bohrtiefe.

Bei den Zielen handelt es sich um die Erweiterungen von mineralisierten Korridoren, die durch Gehaltskontrollbohrungen und durch ein umfassendes Programm zur Neuprotokollierung und erneuter Multielementanalyse, das von Heliostar-Geologen im ersten Halbjahr 2025 durchgeführt wurde, definiert wurden. Das höhere Goldpreisumfeld hat auch das Potenzial bestimmter niedrighaltiger Gebiete erhöht, die zuvor bei San Agustin nicht im Fokus standen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80447/HSTR_072225_DEPRcom.00...

Abbildung 2: Übersichtskarte von San Agustin mit den Oxidgold-Wachstumszielen und Bohr- und Sprenglochdaten.

Sulfid-Explorationsziele

San Agustin ist ein sehr großes mineralisiertes System, das ein beträchtliches Volumen an Gold-, Silber-, Blei- und Zinkmineralisierungen unmittelbar unter und neben der aktuellen Grube beherbergt.

Diese Mineralisierung eignet sich nicht für eine herkömmliche Haufenlaugung, und die vom Unternehmen durchgeführten metallurgischen Arbeiten haben gezeigt, dass die Gehalte für einen wirtschaftlichen Abbau zu den derzeitigen Preisen nicht hoch genug sind.

Innerhalb des Sulfidbereichs bei San Agustin wurden jedoch auch höhergradige Ergebnisse erzielt, darunter,

- Bohrung SA-133 mit einem Gehalt von 0,49 g/t Gold, 25 g/t Silber, 0,2 % Blei und 1,0 % Zink über 297 Meter ab 16,5 Meter Bohrtiefe.

- Bohrung SA-184 mit einem Gehalt von 0,60 g/t Gold, 15 g/t Silber, 0,1 % Blei und 1,0 % Zink über 196 Meter ab 172 Meter Bohrtiefe.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80447/HSTR_072225_DEPRcom.00...

Abbildung 3: Geochemische und geophysikalische Fußabdrücke bei San Agustin mit Kennzeichnung der vier Sulfidziele.

Ähnlich wie in Zentralmexiko enthalten goldreiche polymetallische, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Lagerstätten, einschließlich der Minen Peñasquito und Camino Rojo, auch höhergradige Zonen mit Gold- und Silbermineralisierungen, was das Potenzial für die Abgrenzung hochgradiger Mineralisierungen innerhalb des Systems San Agustin aufzeigt. Investoren werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten in anderen Konzessionsgebieten kein Hinweis auf Minerallagerstätten in Konzessionsgebieten des Unternehmens sind.

Im ersten Halbjahr 2025 erstellten die Geologen von Heliostar das bisher detaillierteste geologische Modell der Lagerstätte San Agustin. Dieses Modell geht davon aus, dass der Großteil des bisher geförderten Goldes und Silbers aus einem Gangsystem mit mittlerer Sulfidierung stammt, das oberhalb und südöstlich von Intrusionsbrekzien liegt, von denen man annimmt, dass sie einen porphyrischen Ursprung haben.

Diese Interpretation führte zu vier bedeutenden neuen Porphyr-/Brekzienzielen jenseits der zuvor abgebohrten Mineralisierung. Diese vier Zonen grenzen an die Grube San Agustin und befinden sich nordwestlich davon. Diese Ziele werden durch die Geologie, Alterationsvektoren, geophysikalische Signaturen und signifikante geochemische Fußabdrücke unterstützt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sie starke Ähnlichkeiten mit jenen der Lagerstätte Peñasquito aufweisen.

Nach Abschluss der Bohrungen in den Oxidgebieten beabsichtigt das Unternehmen, diese neuen Sulfidziele zu überprüfen und nach einer hochgradigen Mineralisierung bei San Agustin zu suchen.

Silbergangziele

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80447/HSTR_072225_DEPRcom.00...

Abbildung 4: Silber in Gesteinssplittern bei San Agustin mit dem Gangziel Consejo und der Kennzeichnung der ausgewählten Bohrung.

Im Jahr 2021 erwarb der vorherige Betreiber einen großen Claim-Block von Fresnillo Plc, um eine Erweiterung des Tagebaus zu ermöglichen. Dadurch wurde das Landpaket bei San Agustin auf 5.884 Hektar erweitert. Seit diesem Erwerb wurden auf diesen erworbenen Claims keine nennenswerten regionalen Explorationsarbeiten durchgeführt.

Zu den regionalen Explorationszielen bei San Agustin gehört das Prospektionsgebiet der Consejo-Gänge. Diese Gänge wurden zuletzt im Jahr 1987 bebohrt und enthalten Abschnitte wie 1,3 m mit einem Gehalt von 3.235 g/t Silber, 2,85 g/t Gold, 15,0 % Blei und 8,7 % Zink (Consejo de Recursos Minerales, 1985). Seit dem ersten staatlichen Programm vor 38 Jahren wurden auf diesen Gängen keine Bohrungen mehr niedergebracht. Heliostar wird ein modernes Probenahme- und Zielerstellungsprogramm durchführen, das sich auf diese Gänge und das gesamte Claim-Paket konzentriert, um in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zusätzliche Bohrziele abzugrenzen.

Anmerkung: Ein qualifizierter Sachverständiger war nicht in der Lage, die Analyseergebnisse der hierin präsentierten Bohrabschnitte zu verifizieren, und Heliostar plant die Durchführung weitere Arbeiten bei San Agustin, um die Gehalte und Mächtigkeit der Ziele auf dem Konzessionsgebiet zu bestimmen.

Tabelle mit den Reserven von San Agustin aus dem technischen Bericht

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80447/HSTR_072225_DEPRcom.00...

Anmerkungen zur Tabelle der Mineralreserven:

1. Die Mineralreserven werden unter Verwendung der CIM-Definitionsstandards 2014 zum Zeitpunkt der Lieferung an die Verarbeitungsanlage gemeldet.

2. Die Mineralreserven haben ein Gültigkeitsdatum vom 30. November 2024. Der qualifizierte Sachverständige für die Schätzung ist Herr Jeffrey Choquette, PE, Mitarbeiter von Hard Rock Consulting, LLC.

3. Für die Meldung der Mineralreserven in Oxid wird ein Cutoff-Gehalt von 0,156 g/t AuÄq und für die Meldung der Mineralreserven in Übergangsmaterial ein Cutoff-Gehalt von 0,310 g/t AuÄq verwendet. Die Cutoff-Werte wurden auf Basis eines Goldpreises von 1.900 US$/Unze Au, eines Silberpreises von 23 US$/Unze Ag, Verarbeitungskosten von 4,23 US$/t für Oxid, Verarbeitungskosten von 5,14 US$/t für Übergangsmaterial, allgemeine und administrative Kosten von 1,40 US$/t, Raffinations- und Verkaufskosten von 0,66 US$/t, einer Goldgewinnung von 66 % für Oxid und 38 % für Übergangsmaterial sowie einer Silbergewinnung von 10 % für Oxid und Übergangsmaterial berechnet. Die AuÄq-Berechnung erfolgt nach der Formel AuÄq = (Au + Ag/Äquivalenzfaktor), wobei der Äquivalenzfaktor = ((Au-Preis in US$/g * Au-Gewinnung) / (Ag-Preis in US$/g * Ag-Gewinnung)).

4. Die Mineralreserven werden im Rahmen des endgültigen Reservengrubenmodells gemeldet. Ein externer Verwässerungsfaktor von 5 % und ein Metallverlust von 3 % wurden bei der Schätzung der Mineralreserven berücksichtigt.

5. Die Tonnage- und Gehaltsschätzungen sind in metrischen Einheiten angegeben.

6. Die Tonnagen und Metallgehalte der Mineralreserven wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln; bei der Summenbildung treten möglicherweise aufgrund von Rundungen Abweichungen auf.

Qualifizierte Sachverständige

Gregg Bush, P.Eng., Mike Gingles, MBA, Stewart Harris, P.Geo, und Sam Anderson, CPG, die qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, haben den wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemeldung zugrunde liegen, geprüft und ihre Veröffentlichung hierin genehmigt.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar hat sich zum Ziel gesetzt, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung der Produktion und die Erschließung neuer Ressourcen in den zu 100 % unternehmenseigenen Minen La Colorada und San Agustin sowie auf die Entwicklung der Lagerstätten Ana Paula, Cerro del Gallo und San Antonio in Mexiko.

