Charlotte's neuer Anfang: Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn - Ein inspirierender Roman über Mut, Transformation und das Entfalten des eigenen Potenzials. Mit "Charlotte's neuer Anfang: Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn" präsentiert Marion Schanné eine bewegende Geschichte, die motiviert, trotz Rückschlägen an sich selbst zu glauben. Diese Erzählung begleitet Charlotte auf ihrem mutigen Weg, der von großen Herausforderungen und der Suche nach persönlichem Glück geprägt ist. Charlotte wagt einen radikalen Neuanfang: frisch geschieden, mit dem Traum, in Ungarn ein neues Leben aufzubauen. Sie investiert ihre Ersparnisse und geliehene Mittel in ein kleines Haus - ein Symbol ihrer Hoffnung und ihres Willens, sich selbst zu transformieren. Doch das Leben stellt sie vor unerwartete finanzielle und emotionale Prüfungen, die sie an ihre Grenzen bringen. Vor einer entscheidenden Weggabelung steht Charlotte vor der Frage, welchen Pfad sie einschlagen wird, um ihr Leben neu zu bestimmen.

Wie gelingt es Charlotte, trotz aller Widrigkeiten ihr Vertrauen in sich selbst zu bewahren und ihr Leben wieder aufzubauen? Welche Rolle spielen Freundschaften und Gemeinschaft auf diesem Weg? Diese Fragen regen zum Nachdenken an und inspirieren dazu, eigene Herausforderungen als Chancen für Wachstum und Transformation zu verstehen. Highlights des Romans:

- Die abenteuerliche Auswanderung und das visionierte Leben in einem fremden Land

- Finanzielle und persönliche Herausforderungen, die Charlotte überwinden muss

- Die Kraft von Freundschaft und Gemeinschaft als tragende Säulen in schwierigen Zeiten

- Emotionale Momente, die zum Reflektieren und Mitfühlen einladen

- Ein hoffnungsvolles Ende, das die Kraft der Menschlichkeit und Vergebung zeigt "Charlotte's neuer Anfang" ist mehr als ein Roman - es ist eine Einladung, sich selbst zu erkennen, authentisch zu sein und das eigene Potenzial zu aktivieren. Die Geschichte ermutigt dazu, Chancen zu nutzen, sich selbst zu reflektieren und beständig an der eigenen Transformation zu arbeiten. Lassen Sie sich von Charlottes Reise inspirieren und entdecken Sie, wie aus Herausforderungen neue Möglichkeiten erwachsen können. Dieses Buch richtet sich an alle, die bereit sind, sich selbst zu entfalten und mutig ihren eigenen Weg zu bestimmen. Erhältlich seit 5. Januar 2025 als eBook, Taschenbuch und Hardcover. ISBN 979-8305994360

Telefon: +49(0)15111153614 Pressekontakt

