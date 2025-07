Startseite Finanz-Newsletter als Investoren-Brief seit 22 Jahren kostenfrei mit Kapitalanlagen - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Di, 2025-07-22 15:02. ?

Unser Finanz-Newsletter untern dem Namen Investoren-Brief wird seit 22 Jahren kostenfrei für Anleger und Investoren mit guten Renditen bis zu 7% p.a. und Grundschuldbesicherungen bei den Immobilienunternehmen herausgegegeben, so Dr. jur. Horst Werner ( www.anleger-beteiligungen.de ). "Wir dürfen berichten, dass wir durch das Engagement auf Ihren Portalen ( www.investoren-brief.de etc. ) mittlerweile ein sehr gutes Interesse von Anlegern jeder Größenordnung an unseren Immobilienentwicklungen verzeichnen können. Wenn das so weiter geht, wovon ich ausgehe, dann werden wir in der Tat weitestgehend ohne Banken bei der Realisierung unserer Projekte auskommen. Das ist großartig - herzlichen Dank dafür, so Herr Bischoff aus Düsseldorf zu unserem Newsletter über Unternehmensbeteiligungen für Anleger und Investoren mit guten Renditen bis zu 7% p.a. und Grundschuldbesicherungen bei den Immobilienunternehmen. Kapitalsuchende Unternehmen nutzen mit einem gezielten Finanzmarketing in dem Investoren-Brief von der Dr. Werner Financial Service AG ( siehe http://www.finanzierung-ohne-bank.de ) die bankenunabhängige Kapitalbeschaffung von privaten Anlegern und Investoren ; zuletzt ist der Investoren-Brief am http://www.investoren-brief.de 03. August 2022 erschienen. Start-up-Unternehmen und gestandene Unternehmen auf der Suche nach kapitalmarktorientierter Unternehmensfinanzierung ohne Banken müssen Kapitalanleger, Investoren und private Geldgeber durch Ansprache erreichen, indem sie an diese zur Information ein öffentliches Beteiligungsangebot richten. Der Beteiligungsmarktplatz www.anleger-beteiligungen.de kann auf eine über 22-jährige Erfahrung im Bereich des vor- und ausserbörslichen Finanz-Marketings zur Kapitalbeschaffung für Unternehmen mit mehr als 10.000 gelisteten Kapitalmarktteilnehmern verweisen. Etwa 10.000 Kapitalgeber, Finanzdienstleister, Privatinvestoren und sonstige Kapitalmarktinteressierte besuchen monatlich die Webseiten des Unternehmensfinanzierungs-Marktplatzes. Das im Kapitalmarkt bekannte Finanzportal ( www.anleger-beteiligungen.de - vormals emissionsmarktplatz.de ) hat ein Google-Ranking von 3. Angefangen von der Programmierung von individuellen Homepages bis hin zur Erstellung von Werbebannern nach Corporate-Identity-Vorgaben sind alle Facetten von werbewirksamen Internetmaßnahmen möglich. Die Unternehmens-Beteiligungs-Exposés und auch die Kapitalmarktprospekte mit BaFin-Genehmigung werden zum Download bereitgestellt. Ferner erhalten die Vertragspartner ein Investor-Relation-Portal mit dem gesamten Beteiligungsüberblick für potenteille Kapitalgeber. Sehr effektiv ist die Nutzung des besagten Investor Relation Portal (IR-Portal) zur Kapitalgewinnung auf dem Marktplatz "Anleger-Beteiligungen.de". Dieses Portal bietet dem interessierten Anleger alle Informationen zu einer Beteiligung und dem emittierenden Unternehmen. Die Beteiligungsunterlagen mit dem Zeichnungsschein werden dort zum Herunterladen bereitgestellt , so daß jeder Besucher sofort alle Informationen erhalten kann. Außerdem besteht für das Emissionsunternehmen die Möglichkeit, dieses vom Emissionsmarktplatz programmierte IR-Portal auf der eigenen Homepage durch eine sogen. doppelte Verlinkung zu integrieren. Dies spart Zeit und Kosten! Weitere Informationen erteilt kostenfrei Dr. jur. Horst Werner unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .

? Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten