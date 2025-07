Startseite Alte Wagnerei - Unternehmenscampus Pressetext verfasst von unternehmenscampus am Di, 2025-07-22 09:04. Unternehmens?Campus.at ist ein vielseitiger Arbeits- und Veranstaltungsort in der stilvoll revitalisierten Alten Wagnerei bei Gmunden. Der Campus bietet moderne Co?Working?Plätze, flexibel buchbare Büros sowie professionell ausgestattete Seminar- und Besprechungsräume für Einzelunternehmer:innen, Start-ups, KMUs und Veranstalter:innen. Durch die Kombination aus hochwertiger Infrastruktur, historischem Ambiente und individueller Betreuung entsteht ein inspirierendes Umfeld für produktives Arbeiten, kreativen Austausch und erfolgreiche Veranstaltungen. Der Standort überzeugt durch seine gute Erreichbarkeit, moderne Technik und angenehme Arbeitsatmosphäre. Unternehmens?Campus.at versteht sich als Plattform für Vernetzung, Entwicklung und Kooperation – ein Ort, an dem Menschen mit Ideen zusammenkommen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen können. Der Campus richtet sich an Selbstständige, Teams, Unternehmen und Veranstalter:innen, die Wert auf eine inspirierende Umgebung, zeitgemäße Infrastruktur und persönliche Betreuung legen. Unternehmens?Campus.at verbindet Arbeiten, Lernen und Netzwerken an einem Ort – offen, professionell und zukunftsorientiert. Über unternehmenscampus Komplettes Benutzerprofil betrachten