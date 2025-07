Startseite STARK Spannsysteme auf der EMO: sechs Neuheiten zur Werkstück-Spanntechnik Pressetext verfasst von auchkomm am Di, 2025-07-22 06:53. · Innovationen für verzugsfreie Volumenzerspanung, schwierige Spannsituationen, schwere und dünnwandige Teile sowie Automation Rankweil (Österreich), den 22. Juli 2025. Gleich sechs Neuheiten zur Werkstück-Spanntechnik präsentiert STARK Spannsysteme auf der EMO. Im Zentrum steht der STARK.spheric für verzugsfreies Spannen. Er wurde insbesondere für die Volumenzerspanung großer Werkstücke konzipiert und ist daher gerade im Luftfahrtbereich ein echter Game-Changer. Darüber hinaus gibt es neue Einzugsnippel für das Direktspannen besonders dünnwandiger Bauteile. Zu den Innovationen bei Schraubstöcken gehören Pendelbacken für den HILMA.NC zum Fixieren von Gussteilen und Brennschnitten mit unsauberen Kanten sowie der 5-Achs-Spanner HILMA.UC 125 mit erweitertem Spannbereich für Schwerlastteile. Außerdem zeigt STARK den Automations-Schraubstock HILMA.ASH 125 mit integrierter Sensorik sowie hydraulikfreies Spannen mit 24-Volt-Technologie beim neuen elektrischen Schraubstock HILMA.EC 100. STARK Spannsysteme stellt auf der EMO 2025 in Hannover vom 22. bis 26. September in Halle 4, Stand F33, gemeinsam mit der ROEMHELD-Gruppe aus. Messepremiere: Auch große Volumina spannungsfrei zerspanen mit STARK.spheric Als Mittel gegen Eigenspannungen bei der Volumenzerspanung, die nach dem Lösen der Spannmittel zu Verzug führen, feiert der STARK.spheric Messepremiere. Er begegnet diesem Problem, das beispielsweise in der Luftfahrtindustrie besteht, mit einer Kombination aus Nullpunktspannung, Pendelausgleich und Längenkorrektur. Das System erlaubt es, Werkstücke zwischen den Bearbeitungsschritten gezielt zu entspannen, ohne die exakte Position zu verlieren – die Nullpunktlage bleibt stets stabil. Winkelabweichungen bis fünf Grad und Längendifferenzen bis 1,5 Millimeter gleicht es prozesssicher aus. Zugleich bleibt die Achsausrichtung erhalten. Dadurch lassen sich selbst schwierige Spannsituationen präzise bewältigen, wie beispielsweise Trägerstrukturen mit zwei Spannpunkten und das Aufspannen von flächigen Bauteilen mit Dreipunkt-Auflage. Dünnwandige Bauteile direkt spannen Eine weitere Innovation sind neue Einzugsnippel für die Direktspannung in dünnwandigen Bauteilen. Mit nur drei Millimetern Einschraubtiefe lassen sie sich auch in empfindliche Werkstücke integrieren. Entsprechend gering ist auch der Materialverlust, wenn eine zur Werkstückspannung angebrachte Gewindebohrung nachträglich entfernt wird. In Kombination mit dem Schnellspannverschluss STARK.balance werden durch den Ausgleichsmechanismus selbst ungenaue Bohrungen sicher aufgenommen. Die Direktspannung bietet dabei ohne störende Kanten volle Zugänglichkeit für die 5-Achs-Bearbeitung. Gussteile und Brennschnitte sicher spannen Lösungen für schwierige Spannsituationen bei Gussteilen und Brennschnitte mit unsauberen oder schiefen Kanten bieten jetzt innovative Pendelbacken für den 3-Achs-Maschinenschraubstock HILMA.NC. Er verfügt über Spannkräfte bis 50 kN und erlaubt mit den neuen beweglichen Backen das prozesssichere Spannen bei ungenauen Bauteilkanten. Niederzugspanner HILMA.UC 125 mit erweitertem Spannbereich für Schwerlastteile Für große und schwere Werkstücke, etwa im Werkzeug- oder Formenbau, hat STARK den modular aufgebauten 5-Achs-Spanner HILMA.UC 125 erweitert. Eine neue Unterteilverlängerung mit optionaler Mittelbacke erlaubt Spannweiten bis zu einem Meter für schwere Lasten und große Bauteile. Die neuen Optionen verbinden den Spanner zu einer geschlossenen Einheit, was das Rüsten erleichtert und auch den direkten Einsatz in einem Nullpunktspannsystem ermöglicht. Der von STARK entwickelte, hocheffiziente Niederzugmechanismus verhindert das Abheben des Werkstücks, der geschlossene Kraftfluss schützt vor Verformungen der Konstruktion. Die Spannkraft wird über eine Zugspindel mit bis zu 52 Kilonewton eingebracht. Sensorik und Auflagenkontrolle für den Automations-Schraubstock HILMA.ASH 125 Für automatisierte Prozesse zeigt STARK die überarbeitete Version des Automations-Schraubstocks HILMA.ASH 125. Dieser hydraulisch doppeltwirkende Spanner ist nun mit Sensorik zur Überwachung von Spannkraft, Position und Zustand ausgestattet. Die Daten werden über eine IO-Link-Schnittstelle ausgegeben, was die Automation erleichtert und eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Zwei weitere neue Funktionen sind eine Auflagenkontrolle, die die Planlage des Werkstücks überprüft, und eine integrierte pneumatische Reinigung der Kontrollfläche. Mit einem Spannhub von 110 Millimetern deckt das System ein breites Werkstückspektrum ab. Hydraulikfrei mit 24-Volt- oder Akkuversorgung: HILMA.EC 100 Eine Neuheit für die elektrische Spanntechnik ist der neue HILMA.EC 100, eine wartungsarme Lösung mit 24-Volt-Versorgung. Alternativ lässt sich das System auch über einen 18-Volt-Standard-Akku betreiben. Die Spannkraft kann softwaregesteuert auf Werte zwischen fünf und zwanzig Kilonewton eingestellt werden. Mit einem Spannhub von 70 Millimetern und einer Backenbreite von 100 Millimetern eignet sich der kompakte Zentrumsspanner ideal für hydraulikfreie Anwendungen an modernen Werkzeugmaschinen mit elektrischer Medienversorgung.





Über STARK Die STARK Spannsysteme GmbH mit Sitz in Rankweil/Österreich ist seit 2000 Mitglied der ROEMHELD Gruppe. 1977 gegründet, konstruierte das Unternehmen 1988 das weltweit erste Nullpunktspannsystem. Heute entwickelt und produziert das Hightech-Unternehmen STARK-Nullpunktspannsysteme und HILMA-Schraubstöcke von höchster Qualität und Präzision für internationale Kunden. Diese stammen unter anderem aus dem Automobilbau, der Luftfahrt und der Medizintechnik. Produkte von STARK Spannsysteme stehen für minimale Rüstzeiten, eine schnelle Fertigung und hohe Flexibilität. Sie werden durch kundenindividuelle Lösungen ergänzt. STARK beschäftigt derzeit etwa 75 Mitarbeiter.



Über ROEMHELD: Ob Flugzeuge, Automobile, Werkzeugmaschinen oder Gehäuse für Smartphones: Technologien und Produkte von ROEMHELD kommen bei der Herstellung zahlreicher Industriegüter und Waren für den Endverbraucher seit über 80 Jahren zum Einsatz. Innovative und smarte Spanntechnik-Lösungen für Werkstücke sowie für Werkzeuge in der Umformtechnik und Kunststoffverarbeitung bilden den Kern des stetig wachsenden Portfolios. Ergänzt wird es durch Komponenten und Systeme der Montage- und Handhabungstechnik, der Antriebstechnik und der Automation sowie durch Verriegelungen für Rotoren von Windenergieanlagen. Neben einem ständig wachsenden Angebot von mehr als 25.000 Katalogartikeln ist ROEMHELD auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert und gilt international als einer der Markt- und Qualitätsführer. Innovation durch Tradition: Seinen Ursprung hat ROEMHELD in der 1707 gegründeten Gießerei Friedrichshütte, die heute noch zur ROEMHELD Gruppe gehört und eines der ältesten aktiven Industrieunternehmen in Deutschland ist. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt an den drei Standorten Laubach, Wilnsdorf und Rankweil/Österreich etwa 500 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern mit Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Mit Kunden insbesondere aus dem Maschinenbau, der Automobil-, der Luftfahrt- und der Agrarindustrie erzielt ROEMHELD jährlich einen Umsatz von mehr als 90 Mio. Euro. Ansprechpartner:

Philipp Stefaner

Kommunikation und Marketing

+43 5522 / 37400-305

p.stefaner@stark-roemheld.com STARK Spannsysteme GmbH

Römergrund 14, 6830 Rankweil, Austria,

+43 5522 / 37400

office@stark-roemheld.com

www.stark-roemheld.com Belegexemplar erbeten: auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, D-90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de.

Über auchkomm Vorname

F. Stephan Nachname

Auch Adresse

Hochstraße 11

90429 Nürnberg Homepage

http://www.auchkomm.de Komplettes Benutzerprofil betrachten