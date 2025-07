Der Kupfermarkt und die Zölle

Die Kupfernachfrage steigt, während das Angebot sinkt. Dabei ist Kupfer ein zentrales Element der Energiewende.

Erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und der Ausbau von Stromnetzen, der besonders in den USA und China massiv betrieben wird, verlangen nach Kupfer. Es gibt Schätzungen, wonach der Kupferbedarf bis 2030 um 50 Prozent ansteigen wird. Dazu kommt, dass viele Kupferminen bereits sehr alt sind und unter sinkenden Erzgehalten leiden. Bei neuen Minen ziehen viele Jahre ins Land, bis sie produktionsreif sind, mindestens zehn bis 15 Jahre. In den USA vergehen sogar durchschnittlich 29 Jahre vom Explorationsstart bis zum Produktionsbeginn einer neuen Kupfermine. Der von US-Präsident Trump angekündigte Zoll von 50 Prozent auf das rötliche Metall war ein Schock für den Kupfermarkt. An der Comex in New York erreichte der Kupferpreis am 8. Juli ein Allzeithoch, in London fiel er. Wird es ab 1. August tatsächlich einen 50prozentigen Zoll auf Kupfer geben, dann müssten die USA rund die Hälfte des Kupferbedarfs importieren. Der Preis sollte dann eher nach oben tendieren, wobei jedoch mit volatilen Preisen zu rechnen ist.

Langfristig besteht jedoch weitgehend Einigkeit, dass die Entwicklungen bei der Energiewende, bei der E-Mobilität und bei der steigenden Nachfrage nach Datenzentren Kupfer verteuern werden. Denn es wird mehr gebraucht werden als produziert wird. Und selbst wenn sich der Anteil des recycelten Kupfers am globalen Kupferangebot von derzeit rund 33 Prozent auf 50 Prozent erhöhen sollte, wird dies nicht ausreichen, um den steigenden Bedarf in der Zukunft zu decken. Und Schwächen am Kupfermarkt sollten als Einstiegschancen gesehen werden. Kupfer wird übrigens genauso wie Gold in US-Dollar gehandelt. Schwächelt der Dollar, dann werden Kupferimporte für amerikanische Käufer teurer. Auf Kupfer setzen können Anleger beispielsweise mit Mogotes Metals oder U.S. GoldMining.

Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals... - besitzt aussichtsreiche Projekte in Chile und Argentinien, diese enthalten Kupfer und Gold. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Das Whistler-Projekt von U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... - liegt in Alaska, befindet sich im Ressourcenstadium und umfasst 217 Quadratkilometer. Es verfügt über Gold, Kupfer und Silber, also Rohstoffe, die preislich deutlich gestiegen sind und ist im Alleineigentum des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

