Startseite Über 1 Million Euro für das "Krankenhaus des Friedens" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-21 15:48. Große Herzen, Emotionen und Glamour bei der Benefizgala zugunsten des Sheba Medical Center im Yacht Club in Monte Carlo am 20. Juli 2025 Unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert II. von Monaco feierten am 20. Juli Freunde und Unterstützer des Sheba Medical Centers in Israel im Yacht Club de Monaco in Monte Carlo die jährliche Benefizgala. Bei der Wohltätigkeitsauktion und weiteren Spenden kamen über 1 Million Euro für die wichtigen Benefizeinsätze des größten und umfassendsten medizinischen Zentrums in Israel und dem gesamten Nahen Osten zusammen.

Mit seinem Motto "Hoffnung ohne Grenzen " steht das Sheba Medical Center stellvertretend für die Hoffnung nach Frieden in der Region. Seit dem barbarischen Angriff von 07. Oktober 2023 werden unzählige Opfer im Sheba Medical Center versorgt. Stellvertretend nahm Eli Sharabi an der Benefizgala Gala teil. Eli, dessen Frau, Töchter und Bruder beim Massaker umgekommen sind, war 491 Tage in Gefangenschaft. Bei der Gala erzählte er dem ergriffenen Publikum von seinen grausamen Erlebnissen und stiftete sein Buch, das er während seiner Rehabilitationsmaßnahmen geschrieben hat. Bis heute wird im Sheba Medical Center niemand abgewiesen, der in Not ist und sich an das Sheba Medical Center wendet, egal ob Jude oder Muslim, Israeli oder Palästinenser. Mit der Gründung des "Returning to Life"-Rehabilitationszentrums hat sich das Sheba Medical Center schnell auf die Anforderungen des neuen Konflikts eingestellt. Dort findet sich die beste Hilfe für alle Opfer von Gewalt, gleich ihres Status als Zivilist oder Soldat.

Prof. Dr. Itai M. Pessach, Associate Director des Sheba Medical Centers und CEO des Sheba Kinderkrankenhauses, Dorit & Marc Assaraf als Gastgeber und Dr. Yana & Dr. Karl Hauptmann als Co-Sponsoren des Abends freuten sich rund 180 illustrierte Gäste willkommen zu heißen. Aus der Wirtschaft und Gesellschaft kamen u. a.: Sängerin Anna Maria Kaufmann mit Ehemann Prof. Alt, Quentin Graf d'Ursel, Walanpatrias Foundation, Florence & Gilles Dyan, Opera Gallery Serge Ethuin, General Manager Metropol Hotel Monte Carlo, Unternehmer Sabine & Ralph Piller, llan Rudich, Hotelier u.a. Port Palace Hotel Monte Carlo, Sigrid Streletzki, Streletzki Group, mit Tochter, Kira, Unternehmer Mats Wahlstrom, u.a. Spirit of Son Fuster und Gründer Purobeach and Puro Hotels, die Modeunternehmerin Natascha Grün, Kommerzialrat Rudi Jagersbacher, LPM Vorstand und ehemaliger Hilton Präsident und, Eva Lanska, britisch-israelische Filmregisseurin, Michaela Mumm-von Oldenburg, Präsidentin des Red Club Berlin, Tina Waske von Reppert, Witwe des deutschen Künstlers Mathias Waske, und Annette Zierer, die die Gala seit Jahren mit ihrer Agentur organisiert.

Die israelische Sängerin und Power-Diva Riki Ben-Ari bot eine grandiose Show und die gefeierte französische Schauspielerin und Moderatorin Anais Aidoud, die erst beim Filmfestival in Cannes ihren Film « Josèphe » vorstellte, führte bravourös durch das Programm. Die Spenden und der Erlös der Benefizauktion unter der Leitung des Londoner Auktionsspezialisten Kevin Durham kommen zu 100% dem "Returning to Life"-Rehabilitationszentrum und den Kindern im Sheba Medical Center zugute. Neben dringend benötigten medizinischen Geräten für das Krankenhaus, die symbolisch ersteigert werden konnten, kamen bei der Auktion heiß begehrte VIP-Packages wie für die Art Basel und das Hahnenkammrennen, gesponsert von den Sonnbergstuben unter den Hammer. Mirela Cook, die Frau von Sir Andrew Cook ersteigerte die Abendrobe von Lana Müller mit "royaler" Designertasche von Natascha Schreieggs Label "NASCH", wie sie schon Grace Kelly trug. Gala Stammgast Carlo Rampazzi, Architekt und Designer, kreierte einen seiner ausgefallenen Designer-Sessel für die Auktion. Das Künstlerduo DASHA stiftete gleich zwei seiner begehrten "To Life" Skulpturen und Stefan Szczesny eines seiner coolen Kunstwerke für den guten Zweck. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Chaim Sheba Medical Center

