ACR Wex-Papier

Pressetext verfasst von acrwexpapier am Mo, 2025-07-21 14:02.

WEX Papier steht für verlässliche Hygienelösungen und Reinigungssysteme im professionellen Umfeld. Als Marke der ACR GmbH mit Sitz in Oberösterreich beliefert das Unternehmen seit über 25 Jahren Kund:innen aus Industrie, Handwerk, Lebensmittelverarbeitung und weiteren Branchen.

WEX Papier ist eine Marke der ACR GmbH. Diese bietet seit über 25 Jahren hochwertige Reinigungspapiere und Vliestücher für Industrie und Gewerbe. Das Sortiment richtet sich an anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Werkstätten, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie. Die Produkte überzeugen durch hohe Saugkraft, Reißfestigkeit, Fusselfreiheit und ihre nachhaltige Herstellung.

WEX Papier liefert ein- oder mehrlagige Rollen, Tücher in Boxen sowie praktische Spendersysteme. Die Lösungen sind auf Effizienz, Sauberkeit und Anwender:innenfreundlichkeit ausgelegt. Persönliche Beratung und schnelle Lieferung runden das Serviceangebot ab.

Mit WEX Papier setzen Unternehmen auf langlebige Qualität, praxisorientierte Produkte und einen erfahrenen Partner für professionelle Reinigungslösungen.