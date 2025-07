Startseite Burg Satzvey: Irische Nacht am 9. August 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-21 11:41. Mittelalterliche Wasserburg avanciert zum stimmungsvollen Irish-Folk-Festival +++ Livemusik von Muirsheen Durkin und Tír Saor +++ Irische Getränke und Speisen +++ Fans der grünen Insel dürfen sich freuen: Am Samstag, 9. August, wird ein charakteristisches Stück Irland auf der mittelalterlichen Burg Satzvey bei Euskirchen präsentiert. Mit landestypischen Spezialitäten und der passenden Livemusik steht die Sommernacht ganz im Zeichen der unverkennbaren irischen Lebensfreude. Mehrere Bands spielen mitreißende Musik: Muirsheen Durkin ist mit Irish-celtic-Punk-Rock dabei, während Tír Saor irischen und schottischen Folk bietet. Mit charakteristischen Instrumenten wie Tin Whistle, Dudelsack, Akkordeon, Mandoline oder Bodhrán fordern die Musiker unweigerlich zum Feiern auf. Um das Irland-Feeling abzurunden, dürfen entsprechende Speisen und Getränke nicht fehlen - ob Guinness, Kilkenny oder echter Jameson-Whiskey. Teddys Burgbäckerei bietet anlässlich der Veranstaltung eine exklusiv irische Speisekarte, mit Lauchsuppe, Scones und Baileys-Kuchen.

Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr auf der Gutshofbühne. Ab 22 Uhr geht es bis Mitternacht weiter im Bourbonen-Saal. Eintritt:

Kinder (4 bis 12 Jahre) 10 Euro; Jugendliche, Schüler, Studenten VVK 20 Euro/AK 22 Euro; Erwachsene VVK 25 Euro/AK 27 Euro.

Kartenvorverkauf über: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-818...

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland fon ..: 02256-95 83 0

fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents - jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.

Was auch immer Sie planen - eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause - von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de Pressekontakt: PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten