Startseite Gesundheitstourismus beginnt zuhause – MedinTurkey.de vernetzt internationale Patient:innen mit Kliniken in der Türkei Pressetext verfasst von glück am So, 2025-07-20 09:20. Frankfurt/Antalya, Juli 2025 – Die digitale Plattform www.MedinTurkey.de bietet Patient:innen aus dem deutschsprachigen Raum erstmals eine strukturierte und mehrsprachige Orientierung zu Fachärzt:innen und Kliniken in der Türkei – inklusive unverbindlicher Videosprechstunde vor Reiseantritt.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich für eine medizinische Behandlung im Ausland interessieren, aber Wert auf seriöse Information, transparente Profilgestaltung und sprachlich verständliche Kommunikation legen.

Im Mittelpunkt stehen kostenpflichtige Premium-Profile türkischer Fachärzt:innen, die ihre Leistungen digital präsentieren. Patient:innen erhalten vorab geprüfte Informationen zu Praxisstandort, medizinischer Ausstattung, Spezialisierungen und Ablaufmodellen – ergänzt durch eine deutschsprachig begleitete Erstberatung per Video.

„MedinTurkey.de versteht sich als Brücke zwischen deutschen Patient:innen und qualifizierten Anbietern in der Türkei – ohne medizinische Bewertung, aber mit strukturierten Informationen für eine selbstbestimmte Entscheidung“, erklärt der Gründer. ?? Rechtlicher Hinweis

Die dargestellten Inhalte auf MedinTurkey.de dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und Information. Sie stellen keine medizinische Beratung oder Empfehlung dar und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Die Plattform vermittelt keine Behandlungen und übernimmt keine medizinische Verantwortung. ????? Weitere Informationen

Website: www.MedinTurkey.de

E-Mail: info@medinturkey.de

