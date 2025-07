Startseite Kamera läuft, Schutz fehlt? Diese Kurse retten Creator den Hintern Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2025-07-20 07:39. Zwei neue Onlinekurse für Creator: Absicherung ohne Verkaufsdruck – dafür mit Verstand, Klartext und Risk-BOT Immer mehr Menschen verdienen ihr Geld auf Social Media, als Content Creator oder digitale Selbstständige. Doch während Reichweite und Kooperationen wachsen, bleibt das Thema Absicherung oft auf der Strecke. Zwei neue Onlinekurse wollen genau das ändern – ohne Angstmache, Verkaufsdruck oder Versicherungsdeutsch. Die Kurse richten sich an Creator, Streamer, Freelancer und Influencer, die ihr Business professionell betreiben und Risiken besser verstehen wollen. Entwickelt wurden sie vom Versicherungsexperten und Branchencoach Roland, der selbst aus der Praxis kommt. Sein Ansatz: verständlich, praxisnah und auf Augenhöhe. „Viele Creator unterschätzen die finanziellen Risiken, die mit ihrer Arbeit verbunden sind – von Abmahnungen über Technikschäden bis hin zu Hackerangriffen. Gleichzeitig haben sie keine Lust, sich durch Verträge zu quälen oder sich etwas aufschwatzen zu lassen. Genau da setzen wir an“, so Roland. Zwei Kurse, zwei Level – für Einsteiger und Profis Der Einsteigerkurs „Versichert statt verunsichert“ vermittelt die wichtigsten Grundlagen: Welche Versicherungen sind wirklich sinnvoll? Was kostet mich der Schutz – und was ein Fehler? Von der Berufshaftpflicht über die Elektronikversicherung bis zum Rechtsschutz lernen Creator in einfachen Modulen, wie sie sich gezielt absichern können. Der Aufbaukurs „Versichern wie ein Profi“ geht tiefer: Inhalte sind u.?a. Cyberversicherung, Medienrecht, betriebliche Risiken und Vertragsbewertung. Besonderes Highlight ist der integrierte Risk-BOT, ein interaktives Tool zur Risikoanalyse, das Lücken aufdeckt und individuelle Empfehlungen gibt – komplett ohne Verkaufsinteresse. Gamification statt PowerPoint – Lernen mit Quiz & Bonusfragen Beide Kurse sind modular aufgebaut, beinhalten Quizfragen, Bonusinhalte und ermöglichen eine Zertifizierung. Nutzer können zwischen einem kostenlosen Zugang, einer günstigen Mitgliedschaft (12?€/Jahr) oder einer Premiumversion mit Expertenunterstützung wählen. Verkaufsberatung ist bewusst ausgeschlossen – im Fokus steht Wissen statt Abschlussdruck. Creator brauchen mehr als Follower – sie brauchen Sicherheit „Wer heute Creator ist, ist Unternehmer. Und wer Unternehmer ist, braucht ein funktionierendes Risikokonzept“, betont Roland. Die Kurse schließen eine wichtige Lücke in der Creator-Economy und sollen künftig auch in Kooperation mit Agenturen, Bildungsplattformen und Versicherern weiterverbreitet werden. Mehr Informationen und Zugang zu den Kursen:

