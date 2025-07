Startseite Pflegeheim oder 24-Stunden-Betreuung – Welche Pflegeform ist 2025 die beste Wahl? Pressetext verfasst von Pflege Info am Sa, 2025-07-19 14:20. Angesichts des demografischen Wandels und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit stehen viele Familien im Jahr 2025 vor einer schwierigen Entscheidung: Pflegeheim oder 24-Stunden-Betreuung zu Hause – welche Lösung ist besser geeignet für die individuelle Pflegesituation? In diesem Beitrag beleuchten wir beide Modelle im Detail, werfen einen Blick auf Kosten, Leistungen und Herausforderungen, und zeigen auf, warum die 24 Stunden Betreuung für viele Betroffene eine immer attraktivere Alternative zum Pflegeheim darstellt. Pflegeheim 2025 – hohe Kosten, steigende Belastung Die klassische Unterbringung in einem Pflegeheim galt lange Zeit als Standardlösung. Doch im Jahr 2025 sind die Kosten für Pflegeheime spürbar gestiegen. Gründe dafür sind unter anderem: steigende Personalkosten durch den Fachkräftemangel

höhere Betriebskosten (Energie, Instandhaltung, Verpflegung)

zunehmende Bürokratie und gesetzliche Anforderungen Für Pflegebedürftige bedeutet das: Der Eigenanteil an den Pflegekosten ist deutlich gestiegen – trotz Leistungen aus der Pflegeversicherung. In vielen Bundesländern liegen die monatlichen Heimkosten bereits bei über 3.000 Euro, wobei Familien oft zuzahlen müssen. 24-Stunden-Betreuung – Pflege in vertrauter Umgebung Die sogenannte 24-Stunden-Betreuung beschreibt ein Betreuungsmodell, bei dem eine Betreuungskraft – meist aus Osteuropa – im Haushalt der pflegebedürftigen Person lebt und dort grundlegende pflegerische Aufgaben übernimmt. Dazu gehören: Unterstützung bei der Körperpflege

Hilfe beim Anziehen, Essen und bei der Mobilität

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen und Reinigen

Emotionale Zuwendung und Sicherheit Anders als in einem Pflegeheim bleibt die pflegebedürftige Person in der eigenen Wohnung – ein Vorteil für die psychische Gesundheit und das Sicherheitsgefühl. Kostenvergleich: 24-Stunden-Betreuung vs. Pflegeheim Obwohl auch die Preise für eine legale 24-Stunden-Betreuung (z.?B. über eine Vermittlungsagentur) in den letzten Jahren gestiegen sind, ist sie in vielen Fällen günstiger als ein Pflegeheimplatz. Je nach Anbieter und Qualifikation der Betreuungskraft liegen die monatlichen Kosten zwischen 2.300?€ und 3.500?€. Dazu kommen mögliche finanzielle Hilfen: Pflegegeld aus der Pflegeversicherung

Verhinderungspflege und Entlastungsleistungen

Steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten Für viele Familien ergibt sich so eine tragfähige Finanzierung – bei gleichzeitiger Erhaltung der häuslichen Lebensqualität. Vorteile der 24-Stunden-Betreuung auf einen Blick Individuelle Betreuung rund um die Uhr

Verbleib in der gewohnten Umgebung

Emotionale Stabilität durch vertraute Bezugsperson

Flexiblere Gestaltung des Alltags

In vielen Fällen: kostengünstiger als ein Pflegeheim Wann ist ein Pflegeheim sinnvoller? Trotz aller Vorteile ist die 24-Stunden-Betreuung nicht für jeden geeignet. Ein Pflegeheim bietet Vorteile bei: hohem medizinischen Versorgungsbedarf (z.?B. bei Pflegegrad 5)

intensiver Demenzbetreuung durch Fachpersonal

fehlender Wohnraumanpassung (z.?B. fehlender barrierefreier Zugang)

sozialer Isolation bei Einzelhaushalten ohne Familie Die Entscheidung sollte daher immer individuell getroffen werden – idealerweise mit Unterstützung durch eine qualifizierte Pflegeberatung. Fazit: Pflegeheim oder 24-Stunden-Betreuung – was ist die beste Lösung 2025?

Die Wahl zwischen Pflegeheim und 24-Stunden-Betreuung hängt von vielen Faktoren ab: Gesundheitszustand, Wohnsituation, familiäre Unterstützung und finanzielle Mittel. Doch die 24-Stunden-Betreuung zu Hause hat sich im Jahr 2025 als ernsthafte Alternative zum Pflegeheim etabliert – vor allem wegen der hohen Pflegeheimkosten und des Wunsches nach häuslicher Geborgenheit.

Ein Gespräch mit einer neutralen Pflegeberatung hilft dabei, die passende Betreuungslösung zu finden – abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse, Pflegegrad, Finanzierungsmöglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen.