Startseite Digitalisierung für Gastronomen: Gastique hebt Sichtbarkeit auf das nächste Level Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-07-19 11:56. Mehr Sichtbarkeit, mehr Direktbuchungen: Warum sich Hotels und Restaurants jetzt digital neu aufstellen sollten. Immer mehr Gäste suchen, buchen und vergleichen online. Gerade für Hotels und Restaurants ist digitale Sichtbarkeit entscheidend. Gastique unterstützt Gastronomen und Hoteliers mit maßgeschneiderten SEO-Strategien und einer praxisnahen digitalen Umsetzung, damit sie im Netz gefunden werden - und Gäste überzeugen. _"Wer heute online nicht auf den vorderen Rängen steht, verliert wertvolle Buchungen an große Plattformen und Ketten. Wir sorgen dafür, dass individuelle Gastgeber besser über Google & Co. gefunden werden und Anfragen direkt erhalten", erklärt Maximilian Kunstwadl, Geschäftsführer von Gastique._ Das Team analysiert und optimiert Websites speziell für die Ansprüche des Gastgewerbes. Zu den Leistungen zählen technische Optimierung, strukturierte Texte und Bildkonzepte sowie die Einrichtung von schlanken Online-Reservierungen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Nach der Umsetzung berichten viele Kunden über eine spürbare Zunahme von Anfragen und Bewertungen. Markthintergrund: Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil Laut Branchenverbänden informiert sich inzwischen über 80?% aller potenziellen Gäste vor der Buchung vor allem online. Viele kleinere Betriebe werden aber von großen Portalen oder Ketten verdrängt, da ihnen professionelle SEO fehlt. Gastique bringt aktuelles Marketing Know-how direkt zu den Gastgebern, unabhängig von der Betriebsgröße. Über Gastique: Geschichte & Mission Gastique wurde Mitte 2025 als Submarke von mxi.design gegründet. Das Ziel: Die besondere Verbundenheit zur Hotel- und Gastronomiebranche klarer zu verkörpern. "Als mxi.design unser Geschäftsfeld um weitere Bereiche wie App- und Softwareentwicklung ausweitete, war die Gründung von Gastique der logische Schritt für ein klar fokussiertes Angebot", so Kunstwadl. Mit Sitz bei München arbeitet Gastique direkt für Betriebe aus Bayern, Deutschland und Österreich - und kennt die Branchenbesonderheiten genau. Neugierig auf die Möglichkeiten? Einblicke und Beratung gibt es hier . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: gastique by mxi.design

Herr Maximilian Kunstwadl

Kapellenweg 5

85764 Oberschleißheim

Deutschland fon ..: 089 628 28 628

web ..: https://gastique.de

email : info@gastique.de Gastique ist der Spezialist für digitale Lösungen und Vermarktung von Hotels und Gastronomiebetrieben. Als Tochterunternehmen der erfahrenen Kreativagentur mxi.design verbindet Gastique fundiertes Branchen-Know-how mit moderner Webtechnologie, zielgerichtetem Marketing und messbarer Praxisnähe. Unser Anspruch: Maßgeschneiderte Werbelösungen, die wirklich wirken - von der Website über Branding, Grafikdesign und Fotografie bis hin zu SEO, Conversion-Optimierung und digitaler Gästeansprache. Unser Team kennt die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand. Damit entwickeln wir nicht nur professionelle Online-Auftritte, sondern sorgen dafür, dass Gastgeber digital sichtbar, unverwechselbar und direkt buchbar werden. Ob attraktive Websites für Hotels & Gastronomie, messbares SEO für Restaurant- und Hotelbetriebe, Digitalberatung oder flexible Content-Services: Bei Gastique erhalten Sie alles aus einer Hand - ohne Baukasten, ohne Abos, ohne Komplexität. Unser Fokus liegt immer auf konkreten Mehrwert für Gastgeber: mehr Direktbuchungen, stärkere Marken, effizientere Abläufe und überzeugende Präsentation auf allen digitalen Kanälen. Pressekontakt: gastique by mxi.design

Herr Maximilian Kunstwadl

Kapellenweg 5

85764 Oberschleißheim fon ..: 089 628 28 628

email : info@gastique.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten