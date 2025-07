Startseite Goldpreis erlebt kurzfristig Turbulenzen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-18 20:28. Immer wieder sorgen Ankündigungen der US-Regierung für schwankende Goldpreise. Der Goldmarkt reagiert sensibel auf wirtschaftliche und geldpolitische Unsicherheiten. Jüngst gab es wieder Gerüchte, dass Fed-Chef Jerome Powell womöglich mit einer Entlassung rechnen muss. Der sichere Hafen Gold reagierte sofort preislich. Allerdings kam es, wie schon so oft, zu einer Kehrtwende des US-Präsidenten, er zog die Androhungen zurück. Nicht unerheblich dürften auch die Inflationssorgen sein, denn laut neuesten Zahlen blieb der Kern-Inflationswert wieder hinter den Erwartungen zurück. Im Juni stiegen die Einzelhandelspreise in den USA auf 2,7 Prozent. Im Mai waren es noch 2,4 Prozent. Daneben zwingen steigende Zinszahlungen dazu, dass neues Geld geschaffen wird. Und so steigt die US-Dollar-Geldmenge beständig weiter an. Blickt man auf das Jahr 2020 zurück, so wurde aufgrund der Pandemie die Geldmenge stark erhöht. Und innerhalb des Jahres 2021 stieg die Verbraucherpreisinflation von anfangs zwei Prozent auf knapp sieben Prozent an. Mitte 2022 erreichte sie sogar fast neun Prozent. Da der US-Dollar noch immer die dominante Währung ist, auch wenn Bestrebungen zur Entdollarisierung zunehmen, sprechen sich viele für einen Goldstandard aus. Jedenfalls kaufen die Zentralbanken weltweit Gold aus Werterhalt- und Diversifizierungsgründen. Interessant dabei ist, dass die Zahl der Zentralbanken, die das Gold direkt bei inländischen Minen kauft, immer größer wird. Gut die Hälfte der Zentralbanken tut dies. Erscheinen Rohstoffe im Vergleich zu Gold günstig, steigen oft auch deren Preise. Der Platinpreis ist etwa deutlich angestiegen, auch der Preis für Palladium. Charttechniker rechnen bei einem Preisanstieg über 1.243 US-Dollar - und da liegen wir gerade deutlich darüber - mit einer neuen Kaufwelle und damit mit einem weiteren Preisanstieg bei Platin. Dies dürfte Unternehmen wie Sibanye-Stillwater oder auch reinen Goldunternehmen wie Miata Metals gefallen. Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... - arbeitet in Suriname, Südamerika auf zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau). Platinmetalle sowie Gold produziert Sibanye-Stillwater - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwate... - erfolgreich in den USA und in Südafrika. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

