Startseite Medigene AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Dr. Selwyn Ho und Bestellung von Ralph Schäfer als Vorstand Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-18 19:10. Planegg/Martinsried (18.07.2025) Die Medigene AG (FWB: MDG1, General Standard) gibt bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende (CEO) Dr. Selwyn Ho mit Ablauf seines regulären Vorstandsvertrags am 24. Juli 2025 aus dem Unternehmen ausscheidet. Dieses Ausscheiden erfolgt planmäßig und steht nicht im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden vorläufigen Insolvenzverfahren. Nach dem Ausscheiden von Dr. Ho wird Herr Ralph Schäfer, Prokurist und General Counsel der Gesellschaft, mit Wirkung zum 25. Juli 2025 zum Vorstand bestellt. Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehen gemäß § 80 InsO die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des zur Insolvenzmasse gehörenden Vermögens der Gesellschaft auf den Insolvenzverwalter über. Bereits im April 2025 ist die Chief Scientific Officer (CSO) Frau Prof. Dr. Dolores Schendel ebenfalls vertragsgemäß aus dem Vorstand der Medigene AG ausgeschieden. Darüber hinaus ist Dr. Frank Mathias bereits im April 2025 aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat der Medigene AG ausgeschieden. Dieses Ausscheiden erfolgte unabhängig vom vorläufigen Insolvenzverfahren. (Ende) Aussender: Medigene AG

