Zur Krise bei ZF Friedrichshafen

„Der drohende Verlust von tausenden Arbeitsplätzen bei ZF Friedrichshafen ist ein weiteres alarmierendes Beispiel für das Scheitern der aktuellen Industrie- und Wirtschaftspolitik in Deutschland. Die AfD im Deutschen Bundestag warnt seit Jahren vor den verheerenden Folgen energiepolitischer Irrwege, übereilter und unausgereifter Elektromobilitäts-Vorgaben aus Brüssel sowie einer selbstzerstörerischen Sanktions- und Zollpolitik, die unsere Schlüsselindustrien massiv belastet", erklärt der Göppinger Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Goßner, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Die massiven Verluste, die ZF derzeit verzeichnet, sind nach Einschätzung Goßners Symptom einer Politik, die weder Standortbedingungen noch Beschäftigteninteressen ausreichend berücksichtigt. Während hochverschuldete Traditionsunternehmen wie ZF von rückläufigen Autoverkäufen, schleppender E-Mobilitäts-Entwicklung und US-Strafzöllen getroffen werden, reagiert die Bundesregierung weiterhin mit immer neuen Belastungen und ideologischen Vorgaben, anstatt für Planungssicherheit, günstige Energie und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen. Hans-Jürgen Goßner betont: „Die Beschäftigten haben völlig zu Recht kein Vertrauen mehr in das Management. Doch die Verantwortung liegt auch bei der Politik, die Firmen zu immer neuen Sparprogrammen zwingt, statt sich für Investitionsanreize, Technologiefreiheit und den Fortbestand industrieller Wertschöpfung starkzumachen. Wer, wie die AfD, für ein Festhalten am Verbrennungsmotor und technologieoffene Innovation streitet, will genau solche fatale Entwicklungen verhindern." Der AfD-Politiker fordert die Bundesregierung auf, die Energiesteuern und Abgaben spürbar zu senken, den emissionsfreien Verbrenner weiterzuentwickeln und die Deindustrialisierung durch wohlstandsgefährdende Fehlentscheidungen sofort zu stoppen. „Nur mit einer echten Kehrtwende in der Wirtschafts- und Industriepolitik kann der Industriestandort Deutschland und damit auch ZF gerettet werden", so Goßner abschließend.