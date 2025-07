Startseite Scientology-TV präsentiert erfolgreiches Bildungsprojekt aus Ghana Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2025-07-18 14:32. Der ghanaische Pädagoge Richmond Atta-Williams steht im Mittelpunkt einer neuen Folge der wöchentlichen Serie "Voices for Humanity" auf Scientology-TV, in der sein Einsatz für bessere Bildungschancen und die Zukunft ghanaischer Jugendlicher gezeigt wird. In Ghanas problembehaftetem Bildungssystem erwerben viele Schüler nicht die notwendigen Fähigkeiten, um produktive Bürger zu werden. Mit 65 Prozent der Schüler, die die Highschool nie abschließen, sieht sich das Land einer wachsenden Krise gegenüber. Richmond Atta-Williams arbeitet daran, diese Lücke zu schließen, indem er Lehrern und Schülern ein praktisches Lernkonzept vorstellt, das die Lese- und Schreibfähigkeit verbessert und die Jugend auf den Weg zum Erfolg bringt. Richmond Atta-Williams entwickelte während seiner Universitätszeit eine tiefe Wertschätzung für die Bildung. Während seiner Tätigkeit im Bildungsministerium erlebte er aus erster Hand die tiefgreifenden Herausforderungen, mit denen Ghanas Schulen zu kämpfen hatten – und deren Auswirkungen auf die Zukunft des Landes. Entschlossen, eine Lösung zu finden, entdeckte er die Study Technology, ein präzises Lernsystem, das vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard entwickelt wurde, und erkannte dessen Potenzial, die Entwicklung der Bildung in Ghana zu verändern. Heute leitet er ein landesweites Projekt, das Schülern Klarheit, Selbstvertrauen und die Möglichkeit zur vollen Entfaltung ihres Potenzials vermitteln soll - mit dem Ziel, ein Ghana mit fähigen Menschen aufzubauen, die das Land verbessern können. Diese Vision setzt er heute als nationaler Projektleiter um: In Ghana koordiniert er die Bildungstechnologie-Initiativen von Applied Scholastics. Bildungsprojekte in ganz Afrika Das Engagement von Richmond Atta-Williams steht exemplarisch für eine wachsende Bildungsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent, bei der praxisorientierte Lernmethoden wie die "Study Technology" von L. Ron Hubbard zum Einsatz kommen. Die gemeinnützige Bildungsorganisation Applied Scholastics, mit Hauptsitz nahe St.?Louis (USA), verbreitet diese Methode seit über fünf Jahrzehnten weltweit und unterstützt Bildungsinitiativen durch Schulungsprogramme, Lehrmaterialien und Partnerschaften mit Schulen, Behörden und gemeinnützigen Einrichtungen. In Afrika engagiert sich Applied Scholastics besonders in Regionen mit großen Herausforderungen im Bildungsbereich. Zu den wichtigsten Projekten zählen: Südafrika: In Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen wurden über 20.000 Lehrkräfte in Study Technology geschult – viele davon im Schloss Kyalami bei Johannesburg. Simbabwe: Mehr als 18.000 Lehrerinnen und Lehrer wurden im Rahmen von Applied-Scholastics-Programmen ausgebildet, um ihre Schüler gezielt beim Leseverständnis und selbstständigen Lernen zu unterstützen. Westafrika: In Ländern wie Ghana, Gambia, Liberia und Sierra Leone fördert Applied Scholastics Programme zur Alphabetisierung und vermittelt Jugendlichen grundlegende Lernkompetenzen – oft in Verbindung mit Menschenrechtsbildung und lokalen Gemeindeprojekten. Scientology-TV und Voices for Humanity Die Folge mit Richmond Atta-Williams ist Teil der wöchentlichen Serie "Voices for Humanity", in der engagierte Persönlichkeiten aus aller Welt vorgestellt werden, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen. Das Scientology Network – bekannt als Scientology-TV – ging am 12. März 2018 auf Sendung. Es handelt sich um ein amerikanisches Fernsehnetzwerk und einen internationalen Streaming-Dienst, der von der Scientology-Kirche ins Leben gerufen wurde. Das Programm ist weltweit empfangbar – über DIRECTV Kanal 320, im Livestream auf Scientology.tv sowie über mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV. Das Network sendet in 17 Sprachen und erreicht Zuschauer in 240 Ländern und Territorien. Es beleuchtet den Alltag von Scientologen, stellt soziale Programme und Aufklärungsinitiativen vor – insbesondere zu den Themen Bildung, Drogenprävention und Menschenrechte – und präsentiert preisgekrönte Dokumentarfilme unabhängiger Filmemacher, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Gesellschaft zu verbessern. Über Frank Busch Vorname

