Startseite Mit Vollgas durchs Leben: Ausbildung bei SIP Scootershop Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-18 06:54. Mit gerade einmal 20 Jahren hat Elvis Jueterbock seine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bei SIP Scootershop erfolgreich abgeschlossen - und das mit einem ganz besonderen Background, einer ordentlichen Portion Eigenantrieb und einer Leidenschaft für Vespas, die weit über den Job hinausgeht. Vom Schüler zum Designer Direkt nach dem Abitur am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg ging's für Elvis ohne Umwege zu SIP Scootershop. Schon vorher hatte er einen Ferienjob im Callcenter gemacht - dort war sein technisches Interesse ebenso auffällig wie sein Engagement. "Ich habe dann über meinen Vater erfahren, dass in der Produktentwicklung ein Ausbildungsplatz frei wird", erinnert er sich. "Und da ich mich eh für Technik und Design interessiere und auch damals schon Roller gefahren bin, habe ich mich sofort für die Ausbildung beworben." Drei Jahre später kann Elvis nun stolz sagen: Ausbildung abgeschlossen. Und zwar die verkürzte Variante, denn normalerweise dauert diese Ausbildung dreieinhalb Jahre. Als Technischer Produktdesigner entwirft er Bauteile am Rechner, begleitet Produkte von der Idee über die ersten Prototypen bis zum fertigen Serienteil, erstellt Zeichnungen und Datenblätter - und überprüft am Ende, ob alles passt. "Das Spannende ist, dass man nicht nur technisch arbeitet, sondern auch kreativ sein kann", erklärt Elvis. "Und bei SIP hatte ich viel Freiraum für eigene Ideen. Mittlerweile sind einige meiner entworfenen Produkte bei SIP Scootershop erhältlich." "Die Produktentwicklung spielt für uns eine wichtige Rolle", berichtet Geschäftsführer Ralf Jodl, "denn so können wir neue Ideen verwirklichen, auf besondere Kundenwünsche reagieren oder bereits bestehende Produktlinien stetig verbessern." Bei SIP Scootershop arbeiten zur Zeit vier Produktentwickler im Headquarter und einer in Taiwan. Ein besonderes Detail an Elvis' Ausbildungszeit: Sein Vater André, ebenfalls Produktentwickler und bekannt durch viele SIP-Videos, war sein Ausbilder. Was für manche heikel wäre, war bei den Jueterbocks kein Problem. "Privat ist privat und Arbeit ist Arbeit - das haben wir ganz gut getrennt", sagt Elvis nüchtern. Allerdings hat es die gemeinsame Leidenschaft für Roller schon vereinfacht. Diese Produkte wurden von Elvis entworfen und zur Marktreife gebracht: Felgenstern SIP PERFORMANCE ET30 5/86

99,00 € Einstieg ins Rollerleben "In der Werkstatt meines Vaters gab's immer irgendwas zum Schrauben. So bin ich da reingewachsen." Schon als Teenager bastelte Elvis mit Schulfreund Ruben an Mofas - später wurden es Roller. Mit 16 hat er sich den A1-Führerschein vom eigenen Geld erspart und eine alte Vespa PK 50 restauriert, die zuvor seinem Vater gehörte. "Leider wurde die nicht ganz rechtzeitig zum 16. Geburtstag fertig, aber ein halbes Jahr später bin ich dann mit einem Freund damit nach Italien gefahren - das war mein erstes großes Roller-Abenteuer!" Ein Erlebnis wird Elvis wohl nie vergessen: Sein erster Roller, der nun eine Vespa PK 150 war, wurde beim SIP Open Day 2023 stillgelegt, nachdem er ihn nach einem Sturz über ein Jahr hinweg aufwändig hergerichtet und umgebaut hatte. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem er ihn zum ersten Mal stolz der Öffentlichkeit präsentieren wollte. "Das war schon bitter", sagt er. "Aber inzwischen ist alles legal - mit Eintragungen, so wie ich's mir immer vorgestellt habe: Motor, Exhaust, Lenker, Scheibenbremse - alles sauber durch den TÜV." Insgesamt hat es fast zwei Jahre gedauert, bis die Vespa wieder legal auf der Straße war. "Aber es hat sich gelohnt", grinst Elvis. Und ja: Jetzt ist er auch endlich schneller als die Yamaha TZR aus dem Dolomiten-Tour Video von 2022!" Ab auf die Rennstrecke Neben Ausbildung und Schrauberei hat sich Elvis auch noch in den Rollerrennsport gestürzt. Über ein Rollertreffen kam er zur European Scooter Challenge (ESC) - ein Wettbewerb für ambitionierte Fahrer. "Man kann da beim ersten Mal kostenlos mit einem geliehenen Roller Probe fahren - und dann war's eigentlich auch schon um mich geschehen." Zusammen mit seinem Freund Ruben fuhr Elvis letztes Jahr seine erste Saison in der Einsteigerklasse K6 - und gewann gleich den Gesamttitel in vier Rennen, verteilt über Frankreich, Deutschland und Tschechien. "Seitdem bin ich voll dabei", sagt Elvis. "Das ist nochmal eine ganz eigene Welt - spannend, herausfordernd, und man lernt viele coole Leute kennen." Mittlerweile hat er weitere Erfahrungen und Erfolge in der Deutschen Blechroller Meisterschaft (DBM) gesammelt. Auch bei der legendären SIP-Cross-Rallye "Matscho Karatscho" war er 2024 am Start. Als junger Schrauber in einer Szene, die vielerorts vom "alten Eisen" dominiert wird, fällt Elvis auf. "Die meisten Fahrer sind schon älter oder die Kinder von Rollerfahrern - komplett neu steigt kaum noch jemand ein. Das liegt halt auch am Geld. Führerschein und Roller zusammen - da bist du schnell bei 7.000 Euro. Da sparen viele lieber gleich für ein großes Motorrad oder Auto." Doch Elvis bleibt der Szene treu. Und das nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Alltag - als Schrauber, als nun festangestellter SIP-Mitarbeiter und als jemand, der die Leidenschaft für Zweitakter und Roller weiterträgt. "Man lernt fürs Leben - nicht nur für die Schule" Was er aus der Ausbildung mitnimmt? "Auf jeden Fall viel mehr als nur das Schulwissen. Ich durfte Videos drehen, eigene Projekte umsetzen und habe viele interessante Leute kennengelernt, da SIP in der Rollerszene international bekannt und sehr anerkannt ist. Und man erlebt hier einfach viel. Beim SIP Open Day ist immer Action, man hat mit Kunden, Fahrern, Kollegen und echten ‚Tuning-Legenden' zu tun - das ist keine Ausbildung wie aus dem Lehrbuch, sondern mitten aus dem Leben." Mit 20 Jahren hat Elvis Jueterbock schon mehr erlebt als viele Roller-Fans in Jahrzehnten: eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, internationale Rennerfahrungen, einen stillgelegten - und wieder zugelassenen - Traumroller, und den klaren Plan, die Vespa-Welt weiterhin aufzumischen. Ob mit CAD-Programm am PC oder auf dem Asphalt: Elvis macht das, was er liebt. Und das merkt man. Willst auch du eine Ausbildung bei SIP Scootershop machen? Schau dir hier unseren offenen Ausbildungsplatz an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. https://sip.shop/elvis Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SIP Scootershop GmbH

