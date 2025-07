Startseite Politisch gefärbte Umfrage der Stadt Göppingen blendet linke Gewalt und Migrantengewalt aus Pressetext verfasst von Gossner am Do, 2025-07-17 17:24. Göppingen, 16.07.2025 – Die aktuell laufende Online-Umfrage der Stadt Göppingen zum subjektiven Sicherheitsgefühl vermittelt ein politisch verzerrtes Bild der Realität. Während „Rechtsradikalismus“ als Problem explizit abgefragt wird, sucht man Hinweise auf „Linksradikalismus“ oder Gewalt und Bedrohungen durch Migranten vergeblich. Dabei berichten zahlreiche Bürger regelmäßig von Zwischenfällen und Gefährdungssituationen durch linke Gruppen oder Personen mit Migrationshintergrund – insbesondere bei Infoständen und Veranstaltungen der AfD. Der Göppinger Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Goßner (AfD) kritisiert diese Verzerrung mit deutlichen Worten: „Die Fragestellung dieser Umfrage ist einseitig und politisch gesteuert. Sobald die Betroffenheit durch linke Täter oder Migranten verschwiegen wird, spiegeln die Ergebnisse nicht mehr das wahre Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Stadt wider. Das ignoriert die Alltagserfahrungen vieler Bürger und verharmlost reale Bedrohungslagen, obwohl diese zum Beispiel bei Infoständen der AfD in Göppingen immer wieder auftreten.“ Goßner verweist darauf, dass die AfD-Bundestagsfraktion regelmäßig auf genau dieses Problem hinweist und eine ideologiefreie sowie umfassende Kriminalitäts- und Bedrohungsanalyse einfordert. So fordert etwa der Antrag „Bundeseinheitliche Transparenz bei der Darstellung von migrationsbezogener Kriminalität zeitnah sicherstellen“ (BT-Drs. 20/14721) die Bundesregierung auf, Berichtsstandards festzulegen, die eine differenzierte und ehrliche Aufschlüsselung auch nach Migrationsbezug ermöglichen. Ein weiterer Antrag, „Linksextremistische Gewalt konsequenter bekämpfen – Unterwanderungen von Organisationen verhindern und mehr Transparenz bei Gefährdungslagen sicherstellen“ (BT-Drs. 20/10612), verlangt mehr Transparenz im Umgang mit linken Gefährdungen und deren konsequente Erfassung. Goßner abschließend: „Ich erwarte von der Stadtverwaltung, dass sie die Umfrage umgehend überarbeitet. Die Bedrohung durch linksextreme Gewalt und migrantische Kriminalität muss ehrlich und ohne ideologische Scheuklappen abgefragt werden. Alles andere ist eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit und verhindert jede Verbesserung der Sicherheit in Göppingen.“ Über Gossner Komplettes Benutzerprofil betrachten