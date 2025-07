Startseite Wenn Kaffee krank macht: Detox-Challenge für mehr Energie, besseren Schlaf und einen gesünderen Magen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-17 16:10. Gesundheitsexpertin und Heilpraktikerin Friederike Ziesmer entwickelt 21-Tage-Programm für Menschen mit hohem Koffeinkonsum. Für viele ist Kaffee ein täglicher Begleiter - als Wachmacher, Konzentrationshilfe oder kleine Belohnung. Doch für eine wachsende Zahl von Menschen kippt der Nutzen ins Gegenteil: Schlafprobleme, Magenbeschwerden, Energieabfälle und innere Unruhe zählen zu den häufigsten Nebenwirkungen eines dauerhaft hohen Koffeinkonsums.

Vor diesem Hintergrund bietet die Gesundheitsexpertin Friederike Ziesmer eine 21-tägige Kaffee-Detox-Challenge an. Sie unterstützt Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, ihren Umgang mit Kaffee bewusst zu hinterfragen, körperliche Symptome besser zu verstehen und neue Wege für Energie, Regeneration und Magenwohl zu finden.

"Koffein beeinflusst nicht nur unser Nervensystem, sondern auch Schlaf, Säure-Basen-Haushalt und Verdauung, was häufig unterschätzt wird", so Ziesmer. Studien belegen unter anderem verkürzte Tiefschlafphasen, ein gesteigertes Refluxrisiko und ein erhöhtes Angstniveau bei einer täglichen Koffeinzufuhr von über 400 mg. Auch Gelenkbeschwerden und Knochendichteverluste rücken zunehmend in den Fokus medizinischer Forschung. Das Detox-Programm bietet:

• Tägliche Video-Impulse und E-Mails, die wissenschaftliche Hintergründe und persönliche Reflexionen verbinden.

• Ein begleitendes Tagebuch zur Dokumentation von Schlaf, Stimmung, Verdauung und Energielevel

• "Moccabi", ein koffeinfreier Kräuterkaffee, der das gewohnte Morgenritual erhält, aber den Magen schont.

• Bonus-Videos zu den Themen Wasserhaushalt, natürlicher Energieaufbau, Entlastung und Entgiftung. So gelingt ein Detox-Effekt ohne Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Gelenkschmerzen. Ziesmers Programm richtet sich besonders an Menschen mit:

• Reflux, Sodbrennen oder Gastritis, die Kaffee als Reizfaktor empfinden.

• Einschlafproblemen oder morgendlicher Erschöpfung trotz (oder wegen) täglicher Koffeinzufuhr.

• Kreislaufbeschwerden, Nervosität, Gelenkschmerzen oder schwankender Tagesform.

• Leistungsdruck, bei dem Pausen ohne Kaffee unvorstellbar erscheinen aus Angst, nicht genug leisten zu können.

• Leistungseinbrüchen und Nervosität im Tagesverlauf.

• Stressbedingtem Kaffeekonsum aus der Sorge, ohne Koffein nicht zu funktionieren. Hintergrund:

Kaffee kann in höheren Dosen mit physiologischen Belastungen einhergehen, die über die kurzfristige Wirkung hinausgehen. Gleichzeitig empfinden viele Menschen ihre Kaffeepausen nicht mehr als Erholung, sondern als Pflicht oder Notwendigkeit, um leistungsfähig zu bleiben.

Die Kaffee-Detox-Challenge ist jederzeit online buchbar und bietet eine strukturierte Alternative mit dem Ziel, körperliche Belastungen zu reduzieren und gleichzeitig Raum für neue Rituale zu schaffen.

