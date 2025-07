Startseite EIS veröffentlicht neue Single „Geheim“ – Angst, Schuld, Verzweiflung: Ein Lied über das, was unausgesprochen bleibt Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2025-07-17 15:59. Die fränkische Punkrock-Band EIS meldet sich eindrucksvoll zurück: Mit der heute erscheinenden Single „Geheim“ veröffentlichen die Musiker aus Gerolzhofen einen düsteren, aufwühlenden Song über das, was unausgesprochen bleibt – und doch jeden Tag schwer auf der Seele lastet. Die Single erscheint bei Smart & Nett und ist der erste Vorbote des kommenden Albums „Alles wird gut“. „Regen klopft ans Fenster, Gespenster vor der Tür – die Depression sitzt am Klavier“: Schon die erste Zeile macht deutlich, wohin die Reise geht. EIS erzählt in „Geheim“ von Angst, Schuld und dem Gefühl, sich selbst kaum aushalten zu können. „Ich habe ein Geheimnis, es quält mich jeden Tag. Ich wollte es dir verraten – doch ich nehm’s wohl mit ins Grab.“ Die Band erklärt: „Wir alle haben Lebenslügen, kleine und große Schwindeleien oder sogar Geheimnisse, von denen man sich zwar gerne befreien würde, die man aber vielleicht sogar mit ins Grab nimmt. Man könnte ein Lied davon singen. Wir tun das, EIS singt darüber. Keine Zeile ist frei erfunden.“ Musikalisch bleibt EIS sich treu: melancholischer Punkrock mit klarer Kante, druckvoll produziert, mit einem Hauch Verzweiflung und einem Augenzwinkern. „Geheim“ ist düster, ehrlich – und erschreckend nah dran an vielen von uns. EIS steht für handgemachte, deutschsprachige Punkmusik aus Unterfranken – ohne Pathos, aber mit Haltung. Die Band ist über Smart & Nett auch für Events und Festivals buchbar. Mit „Geheim“ liefert EIS nicht nur einen Song – sondern ein mutiges musikalisches Bekenntnis über das, was im Verborgenen liegt. UPC 3617398084627

Release 17.7.2025 Smart & Nett – Ein Label mit Vision und Vielfalt

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.