Startseite Geschichte und Kultur im Herzen Europas erleben Pressetext verfasst von schuster-reisen am Do, 2025-07-17 15:00. Klassenfahrt Tschechien – Prag als lebendiges Klassenzimmer Eine Klassenfahrt nach Tschechien ist weit mehr als ein Ausflug – sie ist eine Reise durch Zeit, Kultur und europäische Identität. Die tschechische Hauptstadt zählt zu den beliebtesten Zielen für Schulfahrten, und das zurecht: Ihre gut erhaltene Altstadt, historische Bauten wie die Karlsbrücke oder der Veitsdom sowie die berühmte Prager Burg vermitteln Geschichte auf greifbare Weise. Lehrkräfte finden hier ideale Bedingungen für eine fächerübergreifende Abschlussfahrt – sei es für Geschichte, Politik, Kunst oder Religion. Neben dem historischen Erbe überzeugt Tschechien mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, kurzen Anfahrtswegen und hoher Sicherheit. Bei Schuster-Reisen wird jede Klassenfahrt nach Prag individuell geplant, mit geprüften Unterkünften, deutschsprachiger Betreuung vor Ort und einem Programm, das Bildung und Erlebnis gekonnt verbindet. So wird Prag zur Bühne für nachhaltiges Lernen und gemeinsames Entdecken. Über schuster-reisen Vorname

