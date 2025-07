Startseite Investorenlegende Hans Georg Bremer Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-07-17 09:13. Hans-Georg Bremer, 50 Jahre alt, ist ein bekannter deutscher Aktienprofessor und promovierter Finanzwissenschaftler, berühmt für seine präzisen Marktanalysen und systematischen Anlagestrategien. Hans-Georg Bremer wurde in eine Finanzfamilie in Frankfurt geboren. Sein Vater war Fondsmanager bei einer traditionsreichen Investmentgesellschaft, seine Mutter eine renommierte Professorin der Wirtschaftswissenschaften. Das gute familiäre Umfeld bot ihm nicht nur eine solide finanzielle Grundlage, sondern vor allem auch eine fachliche Ausbildung im Bereich Finanzen. Seine Eltern ermutigten ihn schon früh, sich mit Investitionen zu beschäftigen. Bereits mit 14 Jahren begann er unter Anleitung seines Vaters, das Wall Street Journal und die Financial Times zu lesen. Mit 16 Jahren erhielt er durch ein Praktikum Einblicke in die Abläufe der Deutschen Börse. Im Bachelorstudium studierte er Finanz- und Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurt School of Finance & Management. Dort zeigte er herausragendes akademisches Talent und veröffentlichte Forschungsarbeiten zu Schwankungen am Aktienmarkt. In seiner Freizeit engagierte er sich im universitären Investmentclub, handelte aktiv mit Aktien und setzte Theorie in die Praxis um. Im Masterstudium vertiefte er seine Kenntnisse an derselben Hochschule mit Schwerpunkt Quantitative Finance. Er forschte zum Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Finanzmärkte und absolvierte ein Praktikum bei einem führenden Hedgefonds in London. In der Promotionsphase in den USA erwarb er seinen Doktortitel in Finanzwissenschaft an der Harvard University. Während seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich intensiv mit Behavioral Finance und veröffentlichte erstklassige Arbeiten zu Marktblasen und Anlegerpsychologie. Derzeit ist er CEO der IFC Europa-Region mit Sitz in Deutschland und verantwortet den Ausbau des deutschen Marktes. Mit seinem umfangreichen Netzwerk und seiner reichen Berufserfahrung wird Hans Georg Bremer die Marktstrategie in Deutschland erfolgreich umsetzen. Der Erfolg der ersten Phase des Projekts „Wealth Star“ hat ihm großen persönlichen Ruf eingebracht, und aktuell bereitet er die zweite Phase vor. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten