Startseite Canary Gold Corp. kündigt Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs zusätzlicher Konzessionen beim Projekt Madeira River im bra Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-17 07:19. Vancouver, British Columbia - 16. Juli 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) (Canary oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 94.700 Hektar im brasilianischen Bundesstaat Rondônia (das Konzessionsgebiet) unterzeichnet hat. Der Erwerb wird die Liegenschaft des Unternehmens innerhalb des Projekts Madeira River, eines seiner wichtigsten Goldexplorationsprojekte in Brasilien, deutlich erweitern. Gemäß den Bedingungen einer verbindlichen Absichtserklärung vom 15. Juli 2025 wird das Unternehmen das Konzessionsgebiet von Talisman Venture Partners Ltd. (Talisman), einem privaten, in British Columbia eingetragenen Unternehmen, für einen Gesamtkaufpreis von 1.700.000 CAD erwerben, der durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien beglichen wird (die Akquisition). Die Gegenleistung umfasst: - eine Barzahlung von 50.000 CAD bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung) bezüglich der Akquisition,

- vorbehaltlich der Genehmigung oder Nichtablehnung durch die Canadian Securities Exchange (CSE) die Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien von Canary Gold zu einem angenommenen Preis von 0,30 CAD pro Aktie (für eine angenommene Gegenleistung von 1.200.000 CAD) innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung; und

- an dem Datum, das 180 Tage nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung liegt (das Abschlusszahlungsdatum), nach Wahl und alleinigem Ermessen von Canary Gold (A) eine weitere Barzahlung in Höhe von 450.000 CAD oder (B) die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 450.000 CAD, wobei jede Aktie zu einem Preis begeben wird, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (x) 0,30 CAD oder (y) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der CSE an den zehn Handelstagen vor dem Abschlusszahlungsdatum. Im Rahmen der Transaktion wird Talisman eine Net Smelter Return-(NSR)-Royalty von 1,0 % auf die gesamte kommerzielle Mineralproduktion aus den erworbenen Konzessionen einbehalten, von der Canary Gold jederzeit die Hälfte (0,5 % NSR) für 1.000.000 CAD erwerben kann. Die erworbenen Konzessionen grenzen an den bestehenden Grundbesitz des Unternehmens in Rondônia an und gelten als äußerst höffig für eine Goldmineralisierung. Alle Konzessionen befinden sich in der Phase Antrag auf Genehmigung und werden von Talisman do Brasil Mineração Ltda. und Canopus Geologia e Projetos Ltda. gehalten. Alle begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabetag gebunden. Bei der Akquisition handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit der Akquisition keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren zahlen. Die Akquisition unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE und des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen. Es gibt keine Garantie, dass die Akquisition wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Andrew Lee Smith, Executive Chairman von Canary Gold, sagt dazu: Mit dieser strategischen Akquisition konsolidieren wir unseren Grundbesitz in einer der höffigsten, aber unzureichend erkundeten Goldregionen Brasiliens. Das erweiterte Projekt Madeira River erstreckt sich nun über mehr als 160.000 Hektar an günstiger Geologie und bietet ein bedeutendes Explorationsziel sowie die Möglichkeit, mehrere vorrangige Ziele innerhalb einer einzigen zusammenhängenden Liegenschaft in Bezirksgröße auszubauen. Über Canary Gold Corp. Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen. Nähere Informationen erhalten Sie über: Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Abschlussbedingungen für die Akquisition zu erfüllen, oder dass die Akquisition abgeschlossen wird, den erwarteten Nutzen des Konzessionsgebiets, die geplanten Explorations- und Bohrprogramme und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist. Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Canary Gold Corp.

