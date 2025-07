Startseite Modular, nachhaltig, personalisiert: Hybride Fertigung funktionaler Pilotenhelme der nächsten Generation Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-17 06:34. MOPS entwickelt eine nachhaltige, modulare Fertigung personalisierter Pilotenhelme. Mit integriertem Leichtbau, digitaler Konfiguration und neuen Standards für Ergonomie und Funktion. Hamburg, 16.07.2025 - Ziel des Innovationsprojektes "MOPS" ist die Entwicklung einer technologischen Basis für die nachhaltige, automatisierbare modulare Fertigung personalisierter Pilotenkopfschutzsysteme. Im Gegensatz zur herkömmlichen Serienproduktion setzt das Projekt auf eine individuell angepasste Bauweise, bei der ergonomische Passform, Funktionalität und Ressourceneffizienz im Vordergrund stehen. Die Kooperationspartner WOLFRAM Designer und Ingenieure, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF), MOUNTEK GmbH und Autoflug GmbH entwickeln hierzu neue Verfahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom modularen Design über die Preformherstellung bis hin zur Integration technischer Funktionselemente - und werden bei der Umsetzung des Projekts "MOPS" durch eine Gesamtförderung von rund 573.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) unterstützt. Grenzen herkömmlicher Helmsysteme überwinden Heutige Pilotenhelme werden meist in festen Schalengrößen gefertigt. Die Integration technischer Komponenten wie Kabel und Schläuche erfolgt dabei manuell. Dies führt zu unnötigem Gewicht, eingeschränkter Ergonomie und erhöhtem Montageaufwand. Das Projekt MOPS verfolgt daher einen ganzheitlichen Designansatz, der diese Schwächen überwindet: Tragekomfort, Sicherheit und Funktionsintegration werden durch ein modulares, auf den Träger abgestimmtes Design deutlich verbessert. Innovative Fertigungstechnologien für funktionelle Leichtbaustrukturen Technologischer Kern des Projekts ist ein hybrider Fertigungsansatz, der Filament Winding (FW) und Tailored Fiber Placement (TFP) kombiniert. Damit lassen sich nicht nur komplexe Geometrien maßgeschneidert verstärken, sondern auch Funktionselemente wie Kabel und Schläuche direkt integrieren. Das spart Gewicht und Volumen - ein entscheidender Vorteil für sicherheitskritische Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung. Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Im Projekt MOPS bündeln vier Partner ihre Kompetenzen, um eine nachhaltige, automatisierte Fertigung individualisierter Kopfschutzsysteme zu ermöglichen. WOLFRAM Designer und Ingenieure entwickeln ein ökologisch und ökonomisch optimiertes Systemdesign mit modularer Anpassbarkeit. Die Forschungseinrichtung IPF bringt ihre Expertise in die Entwicklung gekrümmter 2,5D-Preform-Strukturen sowie ein darauf abgestimmtes Harzinfusions- und Konsolidierungsverfahren ein und arbeitet dabei eng mit der MOUNTEK GmbH zusammen, die ein innovatives Verfahren zur Integration von Funktionselementen - z.B. Kabel oder Schläuche - in die Preform entwickelt und in bestehende Sticktechnologien implementiert. Als Anwendungspartnerin entwickelt die Autoflug GmbH eine individuell anpassbare Innenstruktur, die sich ergonomisch an die Kopfform anpasst und höchsten Tragekomfort sowie sicheren Sitz gewährleistet. Außerdem wird eine digitale Plattform für Produktkonfiguration, Fertigungssteuerung und Vertrieb aufgebaut. MOPS schafft damit die Grundlage für eine neue Generation funktionaler, personalisierter Kopfschutzsysteme - mit großem Potenzial für Anwendungen in Luftfahrt, Feuerwehr, Polizei und Industrie. Die Idee zum Projekt "MOPS" ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks ENVIPRO - environmental friendly production entstanden, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Im Zuge der Mitgliedschaft werden die Partner aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt. Betreut wird ENVIPRO von der IWS GmbH, die auch das Antragsmanagement der Kooperationsprojekte übernimmt und die Mitglieder intensiv bei der Entwicklung neuer Technologien begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.envipro-zim.de Projektpartner "MOPS": Autoflug GmbH | Rellingen Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) | Dresden MOUNTEK GmbH | Winterlingen WOLFRAM Designer und Ingenieure | Dresden Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

