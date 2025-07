Startseite Super Copper Corp. gibt seine Strategie zum Aufbau von Bitcoin-Reserven bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-16 15:08. 16. Juli 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen), eine Explorationsplattform im Bergbau mit Schwerpunkt auf Kupfervorkommen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Aufstockung seiner liquiden Mittel mit Bitcoin plant. Als Teil eines breiter gefassten Ansatzes zur Verwaltung der Unternehmensreserven wurde damit begonnen, einen Teil der überschüssigen Barreserven in Bitcoin anzulegen. Die Kryptowährung wird als potenzielles Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen systemische Finanzrisiken betrachtet. Super Copper schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Unternehmen an, die als Teil eines diversifizierten Ansatzes neben Bargeld, Äquivalenten und marktfähigen Wertpapieren auch digitale Vermögenswerte in ihr Treasury integrieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Initiative auf die Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auswirkt. Auch die Finanzierung oder Durchführung der geplanten Arbeitsprogramme, einschließlich der Phase-2-Explorationskampagne im Projekt Cordillera Cobre in Chile, bleibt davon unberührt. Das Unternehmen verfügt nach wie vor über eine positive Nettokapitalposition und wird seine Kapitalressourcen auch weiterhin vorrangig für seine Kernstrategie des Kupferabbaus verwenden. Im Rahmen einer vom Board of Directors des Unternehmens genehmigten Strategie kann Super Copper bis zu 20 % seines Treasury für Bitcoin-Bestände bereitstellen. Das Unternehmen wird seine Bestände über eine regulierte, institutionelle Depotbank verwahren. Wir sehen Bitcoin als einen langfristigen, nicht-staatlichen Vermögenswert, der gut zu unserem breiteren Auftrag, ein resilientes und zukunftsorientiertes Rohstoffunternehmen aufzubauen, passt, so Zachary Dolesky, CEO von Super Copper. Wir setzen beim Treasury-Management auf einen proaktiven Ansatz und halten die Einbindung von Bitcoin als strategisch günstig, um unsere langfristigen Optionen zu stärken und gleichzeitig unserer Strategie der Kupferexploration treu zu bleiben. Über Super Copper Corp. Super Copper (CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60) ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com Nähere Informationen erhalten Sie über: Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten unter anderem folgende Aussagen: dass der Kauf von Bitcoin keine Auswirkungen auf die Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens bzw. auf die Finanzierung oder Durchführung der geplanten Arbeitsprogramme hat; dass das Unternehmen überschüssige Barmittel verwendet, um Bitcoin nach dem Ermessen des Managementteams zu kaufen; dass Bitcoin einen langfristigen Vermögenswert darstellt; dass Bitcoin die langfristigen Optionen des Unternehmens stärkt; dass das Unternehmen seiner Kupferexplorationsstrategie verpflichtet bleibt; und dass das Unternehmen eine regulierte Depotbank mit institutionellem Rating zur Verwahrung seiner Bestände verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die inhärente Volatilität der Bitcoin-Preise; die begrenzte Historie des Bitcoin-Marktes; die Fähigkeit des Unternehmens, Bitcoin als erfolgreiche Absicherung gegen Geldentwertung und langfristige systemische Risiken zu nutzen; nachteilige Änderungen und Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche; nachteilige Änderungen der Kryptowährungsregulierung; das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der digitalen Vermögenswerte; sich entwickelnde regulatorische Regeln und Anforderungen für Kryptowährungen; und die spekulative Natur von Kryptowährungen im Allgemeinen. Die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, beabsichtigt, sieht voraus, glaubt, kann, wird, sollte, potenziell, zielt und ähnlichen Begriffen kennzeichnet häufig zukunftsgerichtete Aussagen; es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Investoren wird empfohlen, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, zu konsultieren, um eine umfassende Diskussion der Risikofaktoren zu erhalten, die für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Zachary Dolesky

409 Granville Street, Suite 1000

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada email : investors@supercopper.com Pressekontakt: Super Copper Corp.

Zachary Dolesky

409 Granville Street, Suite 1000

