Mit deutscher Präzision entwickelter BONDAZ-Bettstaubsauger – Markteintritt in Südkorea

Der mit deutscher Technologie entwickelte BONDAZ Bettreiniger erzielt seit seinem Verkaufsstart in Südkorea hohe Absatzzahlen. In einem Land mit zahlreichen bekannten Elektronikmarken hat sich das Gerät allein durch seine deutsche Ingenieurskunst Anerkennung verschafft. Der für Südkorea zuständige Vertriebsleiter von BONDAZ erklärte: "Die anspruchsvollen südkoreanischen Verbraucher sind mit dem BONDAZ Bettreiniger, der deutsche Präzisionstechnologie vereint, äußerst zufrieden." Die offiziell beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke BONDAZ stellt einen spezialisierten UV-C-Staubsauger für Betttextilien vor, der durch leistungsfähige Technologie und praktische Anwendbarkeit überzeugt. Das Gerät wurde entwickelt, um Hausstaubmilben und Bakterien effektiv zu entfernen und die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern. Das Herzstück des Geräts ist eine UV-C-Lampe mit einer Wellenlänge von 253,7?nm. Diese erzeugt eine bis zu 1.600-mal stärkere Desinfektionswirkung als Sonnenlicht und sorgt für eine bis zu 99,9?%ige Abtötung von Milben und Keimen – ganz ohne chemische Zusätze. Damit eignet sich der Sauger besonders für den Einsatz auf Matratzen, Kissen und Decken. Der kabellose Sauger bietet eine maximale Saugleistung von 10.000?PA und ermöglicht flexibles Arbeiten im ganzen Haushalt. Mit einem Gewicht von nur 754?g ist das Gerät besonders leicht und kann auch über längere Zeiträume hinweg bequem mit einer Hand bedient werden. Ausgestattet mit einem zweistufigen HEPA-Filtersystem, entfernt der Sauger selbst feinste Staubpartikel und Allergene aus dem Gewebe. Die Filter sind abwaschbar, was nicht nur hygienisch, sondern auch nachhaltig ist. BONDAZ kombiniert deutsche Technologie, kompakte Bauweise und geprüfte Effektivität in einem handlichen Gerät. Der UV-C-Staubsauger eignet sich besonders für Allergiker, Tierhaushalte und alle, die Wert auf eine hygienische Schlafumgebung legen.