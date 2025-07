Startseite Google vs. Russland: EGMR spricht Urteil Pressetext verfasst von Übersetzer Russisch am Mi, 2025-07-16 12:45. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt #Russland, das gegen Google ankämpfen wollte. Es sei nicht vereinbar mit der Meinungsfreiheit, dass Google durch hohe finanzielle Strafen unter Druck stehe, YouTube-Videos und -Kanäle zu zensieren oder wiederum bestimmte Inhalte auf dessen Plattform zu dulden, entschieden die Richter in Straßburg. Russlands hohe Geldbußen gegen Google sind nicht rechtens Konkret ging es darum, dass die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor Google in den Jahren 2021 und 2022 auftrug, einige Inhalte bei Youtube zu blockieren – darunter den Kanal des 2024 gestorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny. Dem kam das Unternehmen bei den politischen Inhalten nicht nach. Google blockierte Kreml-Gegner nicht und musste zahlen Daraufhin wurden von russischen Gerichten Geldbußen von mehreren Milliarden Rubel verhängt, laut EGMR umgerechnet 447 Millionen Euro. Außerdem wurden dem Gericht zufolge gegen Google weitere Strafen verhängt, weil es die Youtube- und Gmail-Konten von Tsargrad TV sperrte. Der Fernsehsender gehört dem Urteilstext nach einem russischen Oligarchen, der von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union wegen seiner Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sanktioniert worden war. Im Oktober 2024 wurde Google in Russland zu einer Strafzahlung von 2 Sextillionen Rubel verurteilt. Praktische Auswirkungen sind gering

Das EGMR-Urteil dürfte praktisch wenig ändern. Russland erkennt die Entscheidungen des Gerichtshofs nicht an. Das Land wurde wegen seines seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen. Damit ist es auch kein Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention mehr, für deren Einhaltung der Gerichtshof verantwortlich ist. Dieser kann aber weiterhin über Vorfälle entscheiden, die bis zu sechs Monate nach dem Ausschluss geschehen sind. EGMR und Europarat sind von der EU unabhängig. Russisch: Übersetzer und Dolmetscher beim Gericht

