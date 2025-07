Startseite Das Geheimnis stiller Klassenräume: Warum immer mehr Schulen auf dadoSPACE® setzen Pressetext verfasst von dadoSPACE am Mi, 2025-07-16 12:14. Individuell, flexibel und nachhaltig – Heiner Hoefer, CEO und Gründer der WeWorkAtHome GmbH, zeigt, wie der dadoSPACE® Unterrichtsräume revolutioniert und für mehr Lernerfolg sorgt. (firmenpresse) – Ruhe und Konzentration im Klassenzimmer sind entscheidend, um Schüler optimal zu fördern und Lehrkräfte zu entlasten. Doch in vielen Schulen herrscht Lärm, Unruhe und ein ständiges Kommen und Gehen. „Nur wer sich in seiner Umgebung sicher und wohlfühlt, kann wirklich lernen und sich entwickeln“, betont Heiner Hoefer.

Mit dem dadoSPACE® bietet das Unternehmen eine innovative Komplettlösung, die Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen dabei unterstützt, Lernräume flexibler, ruhiger und effizienter zu gestalten. Kern des Systems sind die modularen Produkte dadoWORK®, dadoEASY und dadoWALL, die sich individuell kombinieren lassen.

Alle Produkte können in einer Vielzahl von Farben und im Design der Schule, eines Lernraums oder Unternehmens gestaltet werden. Das sorgt für Individualität, Identifizierung und bringt nicht zuletzt Farbe in manch grauen Raum. Strukturierte Lernumgebungen für mehr Erfolg

Eine klar strukturierte Umgebung erleichtert es Schülern, sich im Raum zu orientieren, reduziert Ablenkungen und stärkt die Eigenverantwortung. Gerade Kinder mit Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsproblemen profitieren von ruhigen, abgetrennten Lernbereichen. Lehrkräfte können den Unterricht besser strukturieren oder eigene Rückzugsorte nutzen. „Der dadoSPACE® schafft flexible Rückzugsorte, ohne teure Umbauten oder zusätzliche Räume“, erklärt Hoefer.

Alle Module sind leicht, platzsparend und mit wenigen Handgriffen aufgebaut oder verstaut – eine echte Erleichterung für Schulen, die auf wechselnde Anforderungen reagieren müssen. dadoWORK®: Das mobile Lehrerbüro

Ob für Online-Konferenzen, persönliche Elterngespräche oder Korrekturarbeiten – mit dem dadoWORK® schaffen Lehrkräfte jederzeit einen professionellen Arbeitsplatz mit ergonomischer Ausleuchtung, Schall- und Sichtschutz sowie einer vollständigen technischen Ausstattung für die Schule der Zukunft, selbst in unruhigen Umgebungen. „Wir sehen den dadoWORK® nicht als Möbelstück, sondern als voll ausgestattetes Büro“, sagt Hoefer.

Gefertigt in der hauseigenen Schwarzwald-Manufaktur, steht der dadoWORK® für Qualität, Langlebigkeit und nachhaltige Materialien. dadoEASY: Konzentration am Platz

Mit dem dadoEASY entsteht an jedem Schultisch ein Ort der Ruhe – ideal für Prüfungen, Einzelarbeiten oder gezielte Förderung. Mit nur einem Handgriff kann der dadoEASY aufgebaut und wieder abgebaut werden, so dass zwischen Klassenunterricht und konzentriertem individuellem Lernen nahtlos gewechselt werden kann.

Durch verschiedene Varianten (Einzel-, Doppel- oder Kreuzlösung) passt er sich jeder Klassensituation an.

Zusätzlich sorgen integrierbare Aufbewahrungsboxen und die optionale dadoLIGHT für optimale Ordnung und perfekte Ausleuchtung – ob per Akku oder Netzanschluss. dadoWALL: Raumgestaltung mit Mehrwert

Die dadoWALL dient als flexibler Raumtrenner oder elegante Rückwand. Zusammengeklappt ist sie kaum größer als eine Schultafel, leicht zu lagern und schnell wieder aufgestellt. Die dadoWALL verhilft zudem zu besserer Raumakustik und kann bestehende Akustikelemente ergänzen, wenn Vielseitigkeit gefragt ist.

Ein besonderer Vorteil: Das obere Element der dadoWALL kann als eigenständiger dadoEASY genutzt werden – zwei Produkte in einem. Farben, Logos und individuelle Designs schaffen Identifikation und binden Schüler aktiv ein. Lernen in Ruhe, fördern mit Freude

Eine ruhige, strukturierte Lernumgebung ist der Schlüssel zu nachhaltigem Lernerfolg und individueller Förderung. Mit dem dadoSPACE® liefert die WeWorkAtHome GmbH eine flexible Lösung, die sich leicht in bestehende Schulkonzepte integrieren lässt.

„Wenn wir Räume schaffen, in denen Menschen konzentriert und mit Freude arbeiten können, gewinnen Lehrkräfte wertvolle Freiräume für die individuelle Unterstützung – und genau darauf kommt es an“, fasst Heiner Hoefer, CEO und Gründer, zusammen. Weitere Informationen und Kontakt:

???? www.dadospace.de

