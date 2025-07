Startseite Der Messe-Erfolg braucht den Kontakt zum Publikum Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-16 12:08. ModeratorInnen mit Fachkenntnissen sind nicht nur für Veranstaltungen, auch für Messen relevant Welchen ModeratorIn buchen Sie für Ihren Messestand? Der Trend geht derzeit zu InfluencerInnen - mit dem Nachteil, dass viele davon eher in den sozialen medien zuhause sind, aber nicht in der Praxis auf einer Bühne mit Vorgaben und Partizipation vor Ort.

Der moderatorenpool-deutschland ist eine Vermittlungsplattform, die sich auf die Bereitstellung von qualifizierten ModeratorInnen für Veranstaltungen, Messen, Kongresse und andere Events spezialisiert hat. Mit einem Pool von über 300 erfahrenen ModeratorInnen im deutschsprachigen Raum bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Fachleuten für unterschiedliche Anlässe und Branchen.

Das Plus: alle können authentisch und erfahren mit dem Messepublikum interagieren - ob es FachbesucherInnen sind oder BesucherInnen, die auf Unterhaltung setzen. Dieses Scharnier zwischen Ihren Marketingleuten und dem Messepublikum brauchen Sie. Das Angebot umfasst ModeratorInnen mit Spezialwissen für die Gamescom in Köln, die IFA Berlin, DSEI London, IBC Amsterdam, EMO Hannover, Labelexpo Barcelona, DMEXCO Köln, Expopharm Düsseldorf ...

und natürlich mit Sprachkenntnissen in Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch sowie weiteren Sprachen. Vor allem Moderatoren mit "native british" Sprachkompetenz ist für internatzionale Messen in Europa eine gute Wahl - deswegen habven wir auch viele britische ModeratorInnen zur Auswahl. Ziel ist es, Veranstaltern eine unkomplizierte Organisation und eine passgenaue Auswahl an ModerationsexpertInnen zu ermöglichen. Der Vermittlungsprozess gestaltet sich einfach: Messeveranstalter und Kunden, die für ihren Stand eine professionelle Verstärkung benötigen, die sich um den Kontakt mit dem Publikum kümmert, können per E-Mail die Eckdaten schicken - wie Datum, Dauer, Ort, Aufgabe, gewünschte Sprachen und spezielle Wünsche. Der moderatorenpool-deutschland erstellt daraufhin eine Vorauswahl von mindestens drei geeigneten ModeratorInnen, aus denen die Auftraggeber ihren Favoriten auswählen können. Unser Team übernimmt zudem die Organisation der Verträge und die Koordination, bis der Kunde seinen ModeratorIn briefen kann und die spezielle Vorbereitung auf die Messe beginnt. Der moderatorenpool-deutschland legt Wert auf eine individuelle Beratung und eine transparente Abwicklung, um den Erfolg der jeweiligen Veranstaltung zu unterstützen. Das Angebot richtet sich an Veranstalter in Deutschland und weltweit, die professionelle Moderation für unterschiedliche Formate suchen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: moderatorenpool-deutschland

