Startseite Hoffnungsträger bei Rückenmarksverletzungen: Experte präsentiert NurExones ExoPTEN auf der ASIA 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-16 11:01. Auf der renommierten Fachkonferenz der American Spinal Injury Association (ASIA 2025) präsentierte NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) die neuesten Studienresultate von ExoPTEN - eine vielversprechende, auf Exosomen basierende Therapie, die u.a. bei akuten Rückenmarksverletzungen angewandt werden könnte. Dr. Nahshon Knoller, renommierter Neurochirurg am Sheba Medical Center und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von NurExone, stellte die jüngsten präklinischen Forschungsergebnisse vor. Seine Präsentation stieß bei Experten auf großes Interesse, da Rückenmarkstraumata bislang als nahezu unbehandelbar galten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Neuroregeneration betonte Dr. Knoller die wirklich wichtigen Ergebnisse von ExoPTEN in Tiermodellen: Die Therapie konnte sowohl motorische als auch sensorische Funktionen signifikant verbessern. Gleichzeitig wurden strukturelle Heilungseffekte im Rückenmark sichtbar, unter anderem durch MRT- und DTI-Analysen sowie durch Fluoreszenzmarkierungen, die eine anhaltende lokale Wirkung der Exosomen über mehrere Tage belegten. ExoPTEN: Regenerative Medizin mit Orphan-Drug-Status Die Wirkweise von ExoPTEN basiert auf exosomalen Nanopartikeln aus Stammzellen, die mit siRNA beladen sind. Diese Kombination, minimalinvasiv verabreicht, aktiviert gezielt Reparaturmechanismen im verletzten Rückenmark. In präklinischen Studien konnten messbare Verbesserungen erzielt werden, beispielsweise anhand des BBB-Scores und der Reaktion auf mechanische Reize (Von-Frey-Test). Für 2026 bereitet NurExone nun die erste klinische Phase-1/2a-Studie mit Patienten vor, die kurz nach einem Unfall behandelt werden sollen. Die bereits erteilte Orphan-Drug-Designation durch FDA und EMA bietet dabei das Potenzial für eine beschleunigte Zulassung. Die Einladung zur ASIA-Konferenz unterstreicht den wissenschaftlichen Stellenwert von ExoPTEN und die Rolle von NurExone als Innovationsführer im Bereich der Neuroregeneration. Mit starken Partnern und einer klaren Vision arbeitet das Unternehmen daran, die Lebensqualität der jährlich über 900.000 neu betroffenen Patienten deutlich zu verbessern - in einem Markt, der bereits 2023 ein Volumen von 6,75 Milliarden US-Dollar erreicht hat. ---------- Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte. NurExone Biologic Inc.

