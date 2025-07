Startseite S-Public Services mit E-Payment nominiert für eGovernment Award 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-16 10:50. Führende Payment-Lösung im Public Sector GiroCheckout steht im Wettbewerb um eine Kundenauszeichnung. Rund 4.000 Kommunen nutzen bereits die Dienste der S-Public Services für Online-Bezahlfunktionen. Stuttgart, 16.07.2025 - Die zur DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, gehörende S-Public Services freut sich über die Nominierung für den eGovernment Award 2025 in der Rubrik E-Payment. Der eGovernment Award würdigt wegweisende Projekte im öffentlichen Sektor, fördert innovative Ansätze und setzt Anreize für eine zeitgemäße Modernisierung. Die Redaktion des Fachmagazins eGovernment hat die S-Public Services als Teilnehmer für das Publikumsvoting ausgewählt. E-Payment ist eine wichtige Schlüsselkomponente für die vollständig digitale Abwicklung von Verwaltungsdienstleistungen. Bürgerinnen und Bürger können anfallende Gebühren damit medienbruchfrei direkt online im Antragsprozess begleichen und die Zahlungen werden automatisiert den entsprechenden Fällen zugeordnet. Das ist bürgerfreundlich und entlastet die öffentliche Verwaltung von aufwendigen Kassenprozessen. Die führende E-Payment-Lösung für den Public Sector GiroCheckout ist die führende E-Payment-Lösung in der öffentlichen Verwaltung. Sie ermöglicht es Kommunen und öffentlichen IT-Dienstleistern, ein bürgerfreundlich breites Spektrum an Bezahlwegen mit nur einer Anwendung aus einer Hand anzubieten. So umfasst das Portfolio von GiroCheckout neben der klassischen Lastschrift per SEPA-Mandat auch die Zahlung per Kreditkarte und PayPal sowie zukünftig Wero - dem europäischen Zahlverfahren. Das Angebot an Bezahlwegen wird von der S-Public Services stetig an die sich wandelnden Marktanforderungen angepasst, so dass Kommunen ohne Aufwand neue Bezahlwege dazuschalten können, wenn sich Bürgerinnen und Bürger diese wünschen. Auch bei ePayBL, der gemeinsam vom Bund und den Ländern entwickelten Plattform zur Integration von Zahlverfahren, bilden die Lösungen der S-Public Services das technische Rückgrat. Digitale Souveränität stärken Durch den Einsatz von GiroCheckout können Kommunen und kommunale Dienstleister zudem ganz bewusst ihre digitale Souveränität stärken. Neben den internationalen Payment-Anbietern - wie den großen Kreditkartensystemen, PayPal, Apple Pay oder Google Pay - gibt es bei GiroCheckout darüber hinaus mit dem Lastschriftverfahren und künftig Wero die entsprechenden europäischen Alternativen. So bleiben Kommunen auch bei internationalen Verwerfungen jederzeit handlungsfähig im E-Payment und Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger online zugänglich. "Viele Millionen Bürgerinnen und Bürger profitieren durch GiroCheckout bereits von einer sicheren und benutzerfreundlichen Bezahlung von Verwaltungsgebühren. Daher freuen wir uns sehr über die Nominierung in der Rubrik E-Payment des eGovernment Awards und nehmen sie zum Anlass, noch besser zu werden", erläutert Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Public Services GmbH und Experte für digitale Verwaltungsprozesse. Jeder kann an der Abstimmung teilnehmen Die Readers-Choice-Abstimmung zu den eGovernment Awards 2025 ist für alle Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich und läuft noch bis zum 31.7.2025. "Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leserinnen und Leser der eGovernment ihre Stimme für die S-Public Services abgeben würden. Ein gutes Abschneiden beim Award wäre eine weitere Motivation für das gesamte Team", ermutigt Höcherl zur Abstimmung. Die Abstimmung zum eGovernment Award ist hier möglich:

