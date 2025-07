Startseite Juwelier Rubin zieht um: Die neue Adresse ist Juwelier Wagenblast Pressetext verfasst von meinrubin am Mi, 2025-07-16 07:32. LIMBURG, 16.07.2025 – Juwelier Rubin gibt heute seinen Umzug bekannt. Die neue Adresse von Juwelier Rubin lautet Bahnhofstraße 15, 65549 Limburg an der Lahn, die Räumlichkeiten von Juwelier Wagenblast. Kunden von Juwelier Rubin finden das gewohnte Angebot und den bekannten Service ab sofort unter dieser neuen Adresse. Der Umzug von Juwelier Rubin vom bisherigen Standort am Neumarkt 2 markiert ein neues Kapitel. Kunden finden Juwelier Rubin nun in den Räumlichkeiten von Juwelier Wagenblast in der unteren Bahnhofstraße 15 (gegenüber dem Dom-Hotel). Dies bietet ein angenehmes und modernes Ambiente, das die exklusive Auswahl an Uhren, Schmuck, Verlobungs- und Trauringen perfekt in Szene setzt. Juwelier Rubin finden Sie weiterhin auch auf www.meinrubin.de. „Wir freuen uns sehr, die Kunden von Juwelier Rubin an unserem Standort begrüßen zu dürfen“, sagt Inhaber von Juwelier Wagenblast. „Dieser Schritt ermöglicht es uns, unser Angebot und unseren Service in einem noch ansprechenderen Umfeld zu präsentieren und unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Wir bleiben unseren Werten von erstklassiger Qualität und herausragendem Service treu, die uns seit Generationen auszeichnen.“ Juwelier Wagenblast ist weiterhin bekannt für seine Goldschmiede Meister Atelier und Uhrmacher Meister Werkstatt sowie für eine breite Palette an Marken wie Bruno Mayer, Elaine Ferrari, Hesse & Co. Perlen, HOB, Bernd Wolf, Viventy, Thomas Sabo, Quinn, Traumfänger. Juwelier Rubin wird sein Angebot an hochwertigem Schmuck und Uhren ebenfalls am neuen Standort präsentieren. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert:

Mo - Fr: 10:00 - 17:00 Uhr

Sa: 10:00 - 14:00 Uhr Über Juwelier Wagenblast:

Juwelier Wagenblast ist ein seit 1895 in Limburg ansässiges Familienunternehmen, das sich auf hochwertigen Schmuck, Uhren, Verlobungs- und Trauringe spezialisiert hat. Mit einer eigenen Goldschmiede und Uhrmacherwerkstatt bietet Juwelier Wagenblast erstklassige Qualität, individuellen Service und eine persönliche Beratung. Juwelier Rubin wird seine Geschäfte am Standort von Juwelier Wagenblast fortführen. Kontakt:

Juwelier Wagenblast

Bahnhofstraße 15

65549 Limburg an der Lahn

Telefon: +49 (0) 6431 / 980 00

E-Mail: info@juwelier-wagenblast.de

Website: www.juwelier-wagenblast.de Juwelier Rubin

Website: www.meinrubin.de