Neue Wanderroute "Rund um die Zillertaler Alpen": Individuelle Weitwander-Erlebnisse mit DIWA

Mit der neuen Route "Rund um die Zillertaler Alpen" ergänzt DIWA, die Wanderexperten-Marke von TMC Reisen in Kooperation mit Tourism Experts, ihr Portfolio aktiver Wanderreisen. Zahlreiche Übernachtungsorte ermöglichen flexible Verlängerungen und spontane Etappenwahl. • Drei Varianten " täglich wählbar

Wandernde können je nach Tagesform spontan zwischen Leicht, Klassik oder Alpin-Variante entscheiden - immer auf sicheren, gut markierten Wegen mit GPS-Navigation. • Komfortables & individuelles Reiseerlebnis

Die Route führt in wechselnden Tagesetappen rund um die Zillertaler Alpen durch atemberaubende Hochgebirgslandschaft mit Gletschern, Wasserfällen und idyllischen Almwiesen. Übernachtet wird in ausgewählten 3-4-Sterne-Hotels, täglicher Gepäcktransport inklusive - ideal für Genusswanderer und Weitwander-Neulinge. • Zusatzoptionen für jeden Anspruch

Zubuchbar sind geführte Etappen mit erfahrenen Bergwanderführern/Nationalpark-Rangern, zusätzliche Wellness-Nächte oder ruhige Pausentage - ideal für Erholung nach gewählter Strecke. • Nachhaltigkeit & Flexibilität

DIWA setzt auf nachhaltige Tourismuskonzepte, lokal ausgewählte Unterkünfte und rücksichtsvolle Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Information & Buchung

Die Tour ist noch für den Sommer 2025 buchbar, Termine für 2026 in Vorbereitung.

Die Tour ist noch für den Sommer 2025 buchbar, Termine für 2026 in Vorbereitung.

Alle Infos, Etappenbeschreibungen und Preise online: diewanderexperten.de/zillertaler-alpen

