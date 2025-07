Argo ernennt den erfahrenen Branchenveteranen Wilbert Landry in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia - 16. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führender Anbieter innovativer Technologien auf Basis von Graphen, freut sich, die Ernennung von Wilbert J. Landry, Jr. in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Landry verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Bauwesen und der Immobilienbranche, was ihn zu einem wertvollen Neuzugang in der Unternehmensführung macht. Als Gründer und President von Landry Construction Inc. mit Sitz in Kenner (Louisiana) leitet Herr Landry seit 1989 ein vielfältiges Portfolio an Projekten, darunter gewerbliche Entwicklungsprojekte für große Marken wie ExxonMobil und Shell, Mehrfamilienhäuser und Umbaumaßnahmen in Postämtern in der gesamten Gulf South-Region der Vereinigten Staaten. Seine Kompetenz bei der Leitung komplexer Projekte und sein Engagement für operative Spitzenleistungen stehen im Einklang mit Argos Bekenntnis zu Innovation und Qualität.

Herr Landry, ein Veteran des Vietnamkriegs, diente von 1969 bis 1973 in der United States Air Force und erreichte den Rang eines E-4. Er hat einen B.S.-Abschluss in Rechnungswesen von der University of New Orleans, der seinen strategischen Ansatz in den Bereichen Finanzen und Betrieb geprägt hat. Neben seiner Führungstätigkeit in der Baubranche ist Herr Landry Miteigentümer und Manager von Plaza Park Management. In dieser Funktion betreut er mehr als 80 Wohneinheiten und mehrere Immobilien in New Orleans und ist für alle Aspekte der strategischen Planung, Verhandlungen mit Dienstleistern, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und den operativen Betrieb verantwortlich.

Wir freuen uns sehr, Herrn Landry in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen, so Scott Smale, CEO von Argo. Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bauwesen, Immobilien und operatives Management wird zusammen mit seinen bewährten Führungskompetenzen und seinem strategischen Verständnis dazu beitragen, unser Ziel zu fördern, innovative Zusatzstoffe auf Basis von Graphen für die Beton-, Zement- und Asphaltindustrie bereitzustellen.

Herr Landry äußerte sich begeistert über seine neue Rolle und erklärte: Es ist mir eine Ehre, dem Board von Argo beizutreten und einen Beitrag zur Vision des Unternehmens zu leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.

Die Ernennung von Herrn Landry stärkt die Unternehmensführung, während das Unternehmen seine Präsenz in der sich schnell entwickelnden Graphenindustrie weiter ausbaut.

ÜBER ARGO GRAPHENE SOLUTIONS CORP.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie konzentriert. Über seine Tochtergesellschaften, darunter Argo Green Concrete Solutions Inc., setzt Argo Spitzentechnologien ein, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel: 306-596-2673

www.argographene.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Entwicklung der Technologie durch das Unternehmen und die Schaffung einer Marke von organischen und/oder umweltfreundlichen Produkten durch das Unternehmen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, plant oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und auf den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Meinungen und Schätzungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

