Startseite FairWinds vollzieht Migration von .COM zu .FAIRWINDS und demonstriert damit seine Führungsrolle in der strategischen Internet-Ad Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-15 19:27. WASHINGTON, DC / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / FairWinds Partners, die weltweit führende strategische Beratungsfirma für Domainnamen, hat die Migration ihrer Webseite von fairwindspartners.com zu home.fairwinds abgeschlossen. Dieser Wechsel bedeutet mehr als nur die Änderung unserer Domain. Wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir an die Zukunft von sogenannten Brand-Top-Level-Domains (auch als .BRAND bezeichnet) glauben, erklärt FairWinds-Gründer Josh Bourne. Unsere Migration zu .FAIRWINDS unterstreicht den strategischen Wert, den diese Top-Level-Domains bieten, und bekräftigt unsere Weiterentwicklung von einer zukunftsweisenden Beratungsfirma für Domainnamen hin zu einem vertrauenswürdigen Partner für internationale Marken, die für die Navigation im Internet auf die Adressleiste setzen. Im Gegensatz zu Second-Level-Domains wie google.com befinden sich Top-Level-Domains auf den Root-Servern des Internets - dem Fundament des Namenssystems im Internet. Brand-Top-Level-Domains (.BRAND) sind nicht öffentlich zugänglich und werden ausschließlich vom Markeninhaber genutzt. Solche Brand-Top-Level-Domains bieten Unternehmen eine hocheffiziente Möglichkeit, die digitale Präsenz ihrer Marke zu verstärken, zu steuern und abzusichern. Gleichzeitig erhalten die Besucher einen sichtbaren Authentizitätsnachweis, der für Sicherheit bürgt, erklärt Tom Wells, Vice President von FairWinds. FairWinds wurde im Jahr 2006 gegründet und hat bereits mehr als 250 Kunden weltweit beim Aufbau und Schutz ihrer Online-Präsenz unterstützt. Das Unternehmen hat zahlreichen Kunden - darunter klingende Namen wie z. B. Major League Baseball, Pfizer, Nike und American Express - zu einer Brand-Top-Level-Domain verholfen. Während der letzten Bewerbungsrunde für neue generische Top-Level-Domains bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) reichte FairWinds 133 Bewerbungen für Top-Level-Domains im Namen seiner Kunden ein. Darunter befanden sich mehr .BRANDs als bei jeder anderen Beratungsfirma. FairWinds ist die einzige Domain-Beratungsfirma, die neben ihren Kunden auch selbst Investitionen tätigt und sich den Betrieb ihrer eigenen Brand-Top-Level-Domain .FAIRWINDS gesichert hat. ICANN bereitet sich derzeit - zum ersten Mal seit dem Jahr 2012 - auf eine neue Bewerbungsrunde für die Ausgabe neuer generischer Top-Level-Domains im April 2026 vor, und das Unternehmen hat dies zum Anlass genommen, um zukünftig unter dem Domainnamen .FAIRWINDS aufzutreten. Um Markeninhabern aller Sparten -Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Hochschulen etc. - bei der Entscheidung zu helfen, ob sie das bevorstehende ICANN-Bewerbungsfenster nutzen sollten, stellt ihnen FairWinds seinen SPARK-Service (Strategy, Planning, Application, Registration, and Knowledge) zur Verfügung. Zusätzlich erfahren sie auf der Informations-Webseite nextround.fairwinds alles Wissenswerte über das Verfahren zur Sicherung einer Top-Level-Domain. FairWinds hat maßgeblich dazu beigetragen, Brand-Top-Level-Domains als vertrauenswürdigen und strategischen Vermögenswert für Großunternehmen zu etablieren, so Bourne. Mit unserer Migration zu home.fairwinds zählen wir von FairWinds zu einer auserlesenen Gruppe von zukunftsorientierten Unternehmen wie Apple, Barclays, BMW und Microsoft, die sich für eine .BRAND-Domain als wichtige Säule in ihrer digitalen Strategie entschieden haben. ### Medienanfragen richten Sie bitte an Miguel Calle Jaramillo unter miguel@keybridge.biz oder Tel. 202-900-4555. Über FairWinds Partners FairWinds Partners ist die führende Beratungsfirma für Domainnamen, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Online-Präsenz durch Erhöhung des Website-Traffics, Umsatzsteigerung und Verbesserung der Online-Kundenerfahrung unterstützt. Nähere Informationen erhalten Sie unter contact.fairwinds. Quelle: FairWinds Partners Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

