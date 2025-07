Startseite IsoEnergy veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht und unterstreicht sein Engagement für verantwortungsbewusstes Wachstum Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-15 15:15. Toronto, ON, 15. Juli 2025 - IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurricane-and-f... -) gibt die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts (der Bericht) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt. Der Bericht beleuchtet die Fortschritte von IsoEnergy beim Ausbau seines globalen Uranportfolios, wobei der Schwerpunkt auf Umweltverantwortung, Partnerschaften mit indigenen Völkern und verantwortungsvoller Unternehmensführung liegt. Der Bericht markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens nach der strategischen Übernahme von Consolidated Uranium Inc. im Dezember 2023, durch die eine diversifizierte Vermögensbasis in erstklassigen Uranregionen geschaffen wurde. Während IsoEnergy auf eine mögliche kurzfristige Produktion hinarbeitet, bleibt Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil seiner Wachstumsstrategie. Der vollständige Bericht ist unter www.isoenergy.ca/sustainability/ verfügbar. Highlights - Zu den Umweltleistungen zählen die Verringerung der Auswirkungen und die Verbesserung der Betriebsbereitschaft.

o Im Jahr 2024 wurden bei allen Projekten keine nennenswerten Umweltvorfälle verzeichnet.

o Beginn von Umweltbasisstudien in Larocque East als Grundlage für künftige Genehmigungen und die Projektplanung mit dem Ziel, ökologische Auswirkungen zu minimieren.

o Rückgewinnung aller aktiven Explorationsstandorte und Verbesserung der Abfallwirtschaft mit dem Ziel, Materialabfälle zu reduzieren.

o Verbesserung der Wassereffizienz und Reduzierung der Emissionen in der Tony M Mine durch gezielte Infrastrukturverbesserungen. - Partnerschaften mit Gemeinden geschlossen und Investitionen in Menschen getätigt.

o Starke Vertretung der indigenen Bevölkerung in der Belegschaft mit 63 % in Matoush und 36 % in Larocque East.

o Unterstützung von Initiativen zum Wohle der Gemeinden, darunter die Northlands College Scholarship Foundation und der JZ Memorial Fund.

o Unternehmensweite Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit, respektvollem Umgang am Arbeitsplatz und Diversität eingeführt.

o Standardisierung der Berichterstattung über Vorfälle in allen Explorationsprojekten. - Stärkung der Unternehmensführung durch neue Richtlinien für nachhaltiges Wachstum.

o Einführung neuer Aufsichtsmaßnahmen, darunter Corporate-Governance-Richtlinien und eine Mehrheitsbeschlussregelung.

o Erreichung einer 100-prozentigen Einhaltung des Ethikkodexes und damit Stärkung einer Kultur der Integrität.

o Fortsetzung der strengen Aufsicht des Verwaltungsrats über Risikomanagement, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit. Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: Dieser erste Bericht unterstreicht unser Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung und hebt die konkreten Schritte hervor, die wir unternommen haben, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, in lokale Gemeinden und Unternehmen zu investieren und die Partnerschaften mit den indigenen Völkern zu stärken. Während wir unsere Projekte weiter vorantreiben, bleibt Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil unserer Betriebs- und Wachstumsstrategie. Mit Blick auf das Jahr 2025 konzentrieren wir uns auf die Formalisierung des Nachhaltigkeitsansatzes von IsoEnergy durch die Entwicklung eines robusten ESG-Rahmens zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung der Leistung in wesentlichen ESG-Themen. Der Bericht bildet eine solide Grundlage für den Weg von IsoEnergy in Richtung Nachhaltigkeit und skizziert den Plan des Unternehmens zur Formalisierung seiner ESG-Strategie, einschließlich der Pläne zur Durchführung einer Wesentlichkeitsbewertung und zur Entwicklung einer unternehmensweiten Nachhaltigkeitspolitik im Jahr 2025. Über IsoEnergy Ltd. IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den besten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei günstigen Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht, glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich auf die Wachstums- und Entwicklungsstrategie des Unternehmens, den Nachhaltigkeitsansatz von IsoEnergy und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet oder davon ausgeht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten ESG-Aktivitäten wie erwartet ausfallen, der Uranpreis, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Konditionen verfügbar sind und dass die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Dienstleistungen von Dritten, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und sonstige Genehmigungen zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte; Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen im Zusammenhang mit Landrechten und Konsultationen mit Ureinwohnern; Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten von den Erwartungen; Änderungen der Explorationsprogramme aufgrund der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturereignissen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preise für Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem Jahresbericht und Jahresinformationsformular sowie in anderen Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada email : info@isoenergy.ca Pressekontakt: IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON email : info@isoenergy.ca Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten