Vom Luxusurlauber zum Ostseefan: Humorvoller Usedom-Reiseführer erschienen

In ihrem neuen Buch "Urlaub auf Usedom? Nicht dein Ernst, Schatz!" erzählen Marina & Ralph Kähne mit viel Humor und Selbstironie, wie ein Kompromissurlaub an der Ostsee zwei Luxusreisende verwandelt. Von Palmen zu Dünen: Eine Urlaubsrevolution beginnt Als Sandra nach einer opulenten Kreuzfahrt und auf Anraten ihres Arztes ihrem Mann Thomas einen Urlaub auf der Ostseeinsel Usedom vorschlägt, reagiert der passionierte Luxusurlauber zunächst mit Entsetzen. Für ihn, den Liebhaber von All-Inclusive-Resorts und Infinity-Pools, klingt die deutsche Ostseeküste nach einem drastischen Abstieg. "Wo zum Teufel ist das Achterland?" ist nur eine der skeptischen Fragen, mit denen die ungewöhnliche Reise beginnt. Was als gesundheitlich motivierter Kompromiss startet, entwickelt sich jedoch schnell zu einem humorvollen Wendepunkt in ihrer Urlaubsphilosophie. Die überraschende Metamorphose eines Luxusurlaubers In 27 amüsanten Kapiteln dokumentiert das Autorenpaar die unerwartete Verwandlung von Thomas - vom widerwilligen Begleiter zum leidenschaftlichen Usedom-Botschafter. Mit spitzer Feder und liebevollem Augenzwinkern beschreibt Sandra, wie ihr Mann plötzlich Sonnenuntergänge am Achterwasser mit derselben Begeisterung dokumentiert wie früher Wellness-Anwendungen und wie er ein Ferienhaus im Achterland mit der gleichen Hingabe bewertet wie zuvor Fünf-Sterne-Resorts. Seine Mission gipfelt in dem Versuch, sogar ihre kreuzfahrtbegeisterten Freunde zu bekehren. Praktischer Ratgeber mit Augenzwinkern " Urlaub auf Usedom? Nicht dein Ernst, Schatz! " ist mehr als eine unterhaltsame Erzählung - es ist ein humorvoller Ratgeber für alle, die dem Luxusurlaub-Hamsterrad entkommen möchten. Gespickt mit praktischen Tipps, augenzwinkernden Vergleichen zwischen Karibik und Ostsee sowie einer gehörigen Portion Selbstironie, bietet das Buch eine sanfte Anleitung zur Entschleunigung. Die Leser erfahren, warum manchmal weniger mehr ist und das Paradies oft näher liegt als gedacht - mit Garantie auf Urlaubssehnsucht, spontane Lachanfälle und die revolutionäre Erkenntnis, dass man für echte Erholung keine Palmen braucht. Erfahrene Autoren mit Usedom-Expertise Marina und Ralph Kähne leben und arbeiten als Autorenduo in Wandlitz bei Berlin. Seit 30 Jahren bereisen sie die Ostseeinsel Usedom und kennen als begeisterte Wanderer besonders das Achterland sowie die Nebensaison. In ihren zahlreichen gemeinsam veröffentlichten Ratgebern und Reiseführern kombinieren sie gern Sehenswertes mit Natur und Gesundheit. Beide unterstützen das Autoren-Netzwerk MARA KANE, einen Zusammenschluss von Autoren, Journalisten, Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten, die praktische Erfahrungen teilen. "Urlaub auf Usedom? Nicht dein Ernst, Schatz!" ist ab sofort im Buchhandel auf deutsch und englisch erhältlich. Erfahren Sie mehr über das Buch und weitere Werke sowie das vielseitige Autorenkollektiv MARA KANE auf der Autoren-Webseite unter https://marakane.de .

email : info@marakane.de Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

