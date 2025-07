Startseite DRUTEX STARTET SUMMER CHALLENGE FÜR FACHHÄNDLER MIT 20.000 € PREISGELD Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2025-07-15 11:39. Bytow/Polen, 14. Juli 2025 - Mit der neuen DRUTEX Summer Challenge setzt einer der führenden europäischen Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden ein deutliches Marktsignal: Ab sofort können Fachhändler ihre Verkaufsleistungen online erfassen und sich die Chance auf Geldpreise bis zu 2.500 Euro sichern. Ziel der Sommeraktion ist es, gezielt den Absatz von Rollläden, Fassadenjalousien, Garagentoren und Türen der D-Art Line zu fördern. „Wir freuen uns sehr auf die Teilnahme zahlreicher Fachhändler und einen spannenden Wettbewerb“, sagt Pawe? Jereczek, stellvertretender Handelsdirektor von DRUTEX. „Mit der Summer Challenge wollen wir einen wichtigen Impuls im Markt setzen und unsere Partner gezielt in der Sommersaison unterstützen.“ Der Wettbewerb, der bis 30. September dieses Jahres läuft, richtet sich an alle Fachhandelspartner von DRUTEX. Über das firmeneigene ePortal können sich Händler unkompliziert anmelden. Dort erfasst das System automatisch die Verkaufszahlen, zeigt den aktuellen Punktestand, das Ranking sowie den Erfüllungsgrad der Teilnahmebedingungen – transparent und in Echtzeit. Um sich für die Preisvergabe zu qualifizieren, müssen mindestens zwei zusätzliche Produkte aus mindestens zwei der vier Aktionskategorien verkauft werden. In jeder Rabattgruppe werden die drei Fachhändler mit den höchsten Punktzahlen ausgezeichnet. Für den ersten Platz gibt es 2.500 Euro, für den zweiten 1.500 Euro und für den dritten 1.000 Euro zu gewinnen. Insgesamt sind 20.000 Euro im Spiel. Die DRUTEX Summer Challenge ist mehr als nur ein Verkaufswettbewerb – sie ist eine Initiative für Umsatzsteigerung, Markenbindung und zusätzliche Motivation im Fachhandel. Weitere Informationen und die Anmeldung finden interessierte Fachhändler im ePortal von DRUTEX. # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A. Bild 1 Bildunterschrift: Bei der Summer Challenge von DRUTEX können Fachhändler attraktive Preise gewinnen. Bild 2 Bildunterschrift: D-ART Türen von DRUTEX überzeugen durch fortschrittliche Fertigungstechnologie und kunstvolles Design. Bild 3 Bildunterschrift: Hochwertige Fenster- und Türen-Produkte werden in Bytów, Polen hergestellt, am Unternehmenssitz der Zentrale von DRUTEX. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst. # # #

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

Marc Otterpohl

Public Relations Manager

T: +49 (6032) 3459-20

marc.otterpohl@itms.com DRUTEX S.A.

Tomasz Szyma?ski

Marketing Director

marketing@DRUTEX.com.pl

