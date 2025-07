Startseite Zweiklassen-Gesellschaft in der Medizin - Wie kann sie aufgebrochen werden? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-15 07:19. Gesundheit an Leib, Seele und Finanzen Hamburg, 14.7.25. Arme Menschen werden in Deutschland immer ärmer. Diese Armutsbetroffenen haben heute und in Zukunft nicht den Hauch einer Chance, sich gesundheitliche Prävention leisten zu können. Die Zweiklassen-Gesellschaft in der Medizin wird sich verfestigen. Abhilfe kann aber ein soziale Aspekte berücksichtigendes Empfehlungs-Vertriebssystem schaffen: Dabei wird auf den Zwischenhandel bei den Gesundheitsprodukten verzichtet. Das erspart dem Produkt-Lieferanten Vertriebskosten. Diese Ersparnis wird zum weitaus überwiegenden Teil auf die Gesundheitsprodukte empfehlenden Menschen als Belohnung verteilt. Damit kann sich jeder, der möchte und erfolgreich empfiehlt, auch gesundheitliche Präventions-Produkte leisten. Über dieses Social Selling oder Empfehlungs-Marketing tun die Empfehlenden nicht nur sich selbst Gutes: Sie bestärken auch Freunde, Verwandte oder andere Menschen in dem Willen, gesund und damit körperlich und mental jung zu bleiben. Zudem können sie auch ein eigenes Unternehmen aufbauen, ohne die sonst üblichen Markteintritts-Kosten. Sie schaffen sich damit ein zusätzliches Einkommen, nicht nur zum Kauf von Gesundheitsprodukten. Ein Beispiel für ein auf Empfehlungen basierendes Vertriebssystem für Gesundheitsprodukte ist der Learning-Shop www.myhealthy.plus . Dieser bietet nicht nur Produkte, sondern erklärt auch die gesundheitlichen Zusammenhänge. Dies auf der Basis des im Reader "Gesund jung bleiben. Wissen und Willenskraft erforderlich" https://amzn.to/3uO3370 von Dr. rer. pol. Heinz Wings und Dr. med. Sandra Zühlsdorff dokumentierten Gesundheitskonzepts. "Der Reader entstand, weil wir medizinisches Wissen, um gesund jung zu bleiben, komprimiert zusammenfassen wollten. Neben dem Wissen ist aber auch eine Portion Willenskraft notwendig. Beides fehlte mir in meiner beruflichen Phase als Vorstandsvorsitzender einer Bank. Dünndarm-Krebs und Schlaganfall waren die Folge. Diese Erfahrung möchte man im Leben möglichst vermeiden. Darum mein Wunsch an alle: Räumen Sie Ihrer Gesundheit den notwendigen Stellenwert auch in jungen Jahren ein. Der Körper ist wie ein Elefant, er merkt sich jede noch so lange zurückliegende Kleinigkeit. Sehr lange kann er zwar Defizite ausgleichen. Aber wenn etwa 70 Prozent der Energie verloren sind, kommt es ohne Vorwarnung zur gesundheitlichen Eruption. Den Gesundheitsprodukte-Shop auf der Basis des Vertriebs über Empfehlung haben wir insbesondere für die Menschen konzipiert, die gesund leben möchten, aber heute die nötigen finanziellen Mittel nicht dazu haben", so Dr. Wings abschließend. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MyPlus GmbH

email : Heinz.Wings@myhealthy.plus Die MyPlus GmbH baut Brands auf mit den Themen Gesundheit, Finanzen und Nachhaltigkeit. Das erste - bereits umgesetzte - Gesundheits-Thema bezieht sich auf die immer notwendiger werdende gesundheitliche Prävention von Menschen. Dabei werden insbesondere zwei Ziele verfolgt: 1. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass in der Schulmedizin ein notwendiger Paradigmenwechsel eingeläutet wird von der Kuration von Krankheiten hin zur gesundheitlichen Prophylaxe, d. h. Krankheiten sollten durch das Wirken von Ärzten weitestgehend vermieden werden und erst gar nicht entstehen. Damit entfielen viele heute entstehende Kosten im Gesundheits- und Pflegebereich, die dann nur zu einem kleinen Teil in Präventiv-Maßnahmen fließen würden. 2. Jeder sollte sich in Deutschland medizinische Prophylaxe auch leisten können. Eine Zweiklassengesellschaft darf es heute und in Zukunft in der Medizin nicht geben. Daher haben wir ein Vertriebssystem entwickelt, das auf "Empfehlungen" basiert. Wir verzichten auf den aufwändigen Zwischenhandel. Die hierdurch ersparten Kosten werden zum weitaus überwiegenden Teil auf die Produkt-Empfehler als Belohnung verteilt. Damit kann sich jeder, der möchte, durch eigenes Wirken auch gesundheitliche Präventions-Produkte erlauben. Pressekontakt: MyPlus GmbH

