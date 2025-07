Startseite Eine wahre Geschichte über Sehnsucht, Sucht und das, was wir Liebe nennen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-14 07:58. von Katina Engel Was passiert, wenn du alles aufs Spiel setzt - für einen Menschen, der sich selbst längst verloren hat? "Schlaflos im Rausch des Lebens" ist eine wahre, zutiefst persönliche Geschichte. Sie erzählt von einer Frau jenseits der 50, die glaubt, ihr Leben im Griff zu haben - bis sie Maik begegnet. Er ist drogenabhängig, verletzlich, widersprüchlich. Und doch ist da sofort diese magnetische Anziehung, diese Energie, die alles verändert. Gegen jede Vernunft lässt sie sich auf ihn ein. Was folgt, ist ein emotionaler Absturz in eine Welt voller Rausch, Abhängigkeit, Ekstase - und tiefer Erkenntnis. Dieses Buch ist kein Roman. Es ist ein Zeugnis. Schonungslos ehrlich, mitreißend und erschütternd zugleich beschreibt Katina Engel ihre persönliche Reise durch Höhenflüge und Selbstzerstörung. Ihre Geschichte ist eine Einladung: an alle Frauen, sich selbst zu hinterfragen. Ihre Sehnsucht. Ihre Freiheit. Ihre Träume. Es geht um das, was uns lebendig macht - und das, was uns zerstören kann. "Ich wollte ihn retten. Stattdessen verlor ich die Kontrolle. Und fand etwas, das ich nie gesucht hatte: mich selbst." Für Maik geschrieben - und für alle, die lieben, obwohl sie es besser wissen.

Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Leben in seiner extremsten Form. An die zarte Hoffnung, dass Liebe heilt - auch wenn sie weh tut. Und an all die Frauen, die nie ganz hineinpassen in das Bild, das die Welt von ihnen erwartet. Was dich erwartet: • Eine wahre Geschichte zwischen Liebe, Drogen, Kontrollverlust und Erwachen • Einfühlsam und kraftvoll erzählt - voller Intensität, Tiefe und Menschlichkeit • Ein Seelenstriptease für Leser, die mehr fühlen wollen • Ein Tabubruch, der Mut macht • Ein Buch für Frauen 50+, Suchende, Erlebende - und alle, die einmal geliebt haben bis zur Selbstaufgabe Jetzt als E-Book und Printausgabe erhältlich bei Amazon! Für Menschen, die wissen, dass das Leben nicht schwarz oder weiß ist - sondern ein Rausch aus Licht, Dunkelheit, Schmerz und Schönheit. Lies es. Spür es. Lass dich mitnehmen. "Schlaflos im Rausch des Lebens" von Katina Engel Über die Autorin:

Katina Engel ist keine klassische Autorin - sie ist eine Erzählerin des echten Lebens. Mit über 50 wagt sie es, sich ihren dunkelsten Sehnsüchten zu stellen und mit offenem Herzen zu schreiben. Ihre Worte brennen. Ihre Erfahrungen sind real. Ihr Mut, alles aufzuschreiben, ist ein Geschenk für jede Frau, die sich in der Tiefe selbst begegnen will. Kontakt zur Autorin: katina-engel@posteo.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Katina Engel

Frau Katine Engel

Raisdorfer Str. 5

15566 Schöneiche

Deutschland fon ..: 01 57/92 34 79 72

web ..: https://www.amazon.de/Schlaflos-Rausch-Lebens-Geschichte-Sehnsucht/dp/37...

email : katina-engel@posteo.de Ich bin Autorin und habe schon mehrere Bücher veröffentlicht. Pressekontakt: Katina Engel

Frau Katina Engel

Raisdorfer Str. 5

15566 Schöneiche fon ..: 01 57/92 34 79 72 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten