Startseite Tipps für eine einvernehmliche Online Scheidung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-14 07:29. Mit diesen Tipps können Sie bei einer einvernehmlichen Online Scheidung den Ablauf vereinfachen, Kosten sparen und Nerven schonen. Für eine einvernehmliche Online-Scheidung gibt es einige zentrale Tipps, die den Ablauf vereinfachen, Kosten sparen und Nerven schonen. Im Folgenden gibt Rechtsanwalt Reinhard Scholz aus Münster, Anwalt für Scheidungsrecht, die wichtigsten Tipps für eine einvernehmliche Online Scheidung im Überblick: • Klären Sie alle wichtigen Fragen im Vorfeld: Stimmen Sie sich mit Ihrem Ehepartner ab, dass Sie beide die Scheidung wollen und das Trennungsjahr abgelaufen ist. Einigen Sie sich über Unterhalt, Vermögensaufteilung, Sorgerecht und Umgangsrecht der Kinder sowie über die Nutzung der gemeinsamen Wohnung. Je mehr Sie außergerichtlich regeln, desto unkomplizierter und günstiger wird das Verfahren. • Erstellen Sie ggf. eine Scheidungsfolgenvereinbarung: Diese schriftliche am besten notarielle Vereinbarung regelt alle Scheidungsfolgen verbindlich und verhindert spätere Streitigkeiten. • Kommunikation ist entscheidend: Bleiben Sie im Gespräch mit Ihrem Partner, vermeiden Sie Maximalforderungen und suchen Sie nach Kompromissen. Eine offene Kommunikation erleichtert die Einigung und beschleunigt das Verfahren. • Nur ein Anwalt notwendig: Bei einer einvernehmlichen Online-Scheidung reicht es, wenn einer der Ehepartner einen Anwalt beauftragt, der den Scheidungsantrag stellt. Der andere Partner muss keinen eigenen Anwalt bezahlen, was die Kosten deutlich reduziert. • Ablauf online und unkompliziert: Die Kommunikation mit dem Anwalt erfolgt per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz. Sie füllen einen Online-Fragebogen aus und reichen alle notwendigen Unterlagen digital ein (z.B. Eheurkunde, Geburtsurkunden der Kinder). Der Anwalt reicht den Antrag online beim Gericht ein. • Gerichtstermin meist kurz: Auch bei einer Online-Scheidung ist ein Termin beim Familiengericht nötig, dieser dauert bei Einvernehmen meist nur wenige Minuten. In vielen Fällen kann der Termin inzwischen auch per Videokonferenz stattfinden, wenn alle Beteiligten einverstanden sind und die Technik vorhanden ist. • Kosten sparen: Sie zahlen nur die gesetzlich vorgeschriebenen Gerichts- und Anwaltskosten. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie Verfahrenskostenhilfe beantragen, wenn Sie über wenig Einkommen verfügen. • Kompetenten Scheidungsservice wählen: Achten Sie darauf, dass der Online-Scheidungsservice mit einem erfahrenen Anwalt für Familienrecht zusammenarbeitet und Ihnen bei Fragen schnell und kompetent weiterhilft. • Respektieren Sie das Umgangsrecht: Bei gemeinsamen Kindern sollte das Umgangsrecht des anderen Elternteils unbedingt respektiert werden, um Konflikte zu vermeiden. • Frühzeitig informieren: Nutzen Sie kostenlose Erstberatungen und informieren Sie sich umfassend über den Ablauf und die Kosten, bevor Sie den Antrag stellen. Mit diesen Tipps gelingt die einvernehmliche Online-Scheidung in der Regel schnell, kostengünstig und stressfrei. Rechtsanwalt Reinhard Scholz

